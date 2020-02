El govern espanyol inverteix 5,75 MEUR per reparar danys del Gloria a la costa catalana

Actualitzada 17/02/2020 a les 14:08

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha acordat declarar d'emergència les obres per reparar els danys que el temporal Gloria va provocar a la costa catalana entre el 19 i el 24 de gener. S'hi destinaran 5,75 MEUR, dels quals 3,5 milions seran per a la demarcació de Tarragona, 2 milions per a Barcelona i 250.000 euros a Girona. Aquestes quantitats es podrien ampliar en funció de les necessitats. A les platges tarragonines s'ha produït una erosió important de la costa i una considerable pèrdua de sorra, a més de danys en passejos marítims, sistemes dunars, esculleres de protecció i accessos a platges.