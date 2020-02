Prop de 1.000 persones han participat a la 9a edició de la Marxa Castells del Baix Gaià

Esport i gastronomia s’han unit avui diumenge a Altafulla

Actualitzada 16/02/2020 a les 18:55

La 9a edició de la Marxa Castells del Baix Gaià ha donat el tret de sortida avui diumenge 16 de febrer a les 08:00 des del Castell d’Altafulla. El clima d’avui, en temperatures agradables i núvols, ha acompanyat a les quasi 1.000 persones que han participat en aquest esdeveniment esportiu organitzat per l’Ajuntament d’Altafulla i que ha comptat amb el suport tècnic de Sport No Limit Group.Els primers en iniciar la marxa han estat els inscrits a la distància de 33,5km. A les 08:10 han sortit els del circuit de 26km i, deu minuts més tard, els participants de la distància de 17,5km. Els caminadors han pogut gaudir d’un recorregut que ha unit els Castells de Tamarit, El Catllar, La Riera (Castellot), Ferran i Altafulla, tenint com a eix vertebrador la llera del Riu Gaià.Sobre les 10:30 han començat a arribar els primers participants al Parc del Comunidor d’Altafulla que, com en anys anteriors, ha estat el lloc escollit per a muntar l’avituallament final i la calçotada popular. A partir de les 12:30, els caminadors que ja havien finalitzat el seu recorregut han pogut recollir la seva recompensa: calçots amb salsa, botifarra, pa, fruita, cervesa, vi, refresc i cafè.Les dues novetats d’aquesta edició han tingut una bona acceptació entre els participants, com era l’opció de triar entre tres possibles circuits de 17,5km, 26km o 33,5km, i el fet de poder escollir entre obtenir el paquet d’inscripció a la marxa més calçotada o només inscripció a la marxa o només inscripció a la calçotada.Esport i Gastronomia: un binomi que ha congeniat a la perfecció un any més a la població d’Altafulla. L’organització ja pensa amb el desè aniversari que es celebrarà al 2021.