Sorprenen els ocupants d'un vehicle amb 250 quilos de coure robat al maleter

Els ocupants de 18 i 19 anys de nacionalitat espanyola i romanesa són veïns de Reus

Actualitzada 14/02/2020 a les 15:32

La Patrulla Fiscal Territorial de la Guàrdia Civil de Cambrils i la Guàrdia Municipal de Riudoms, han detingut a dues persones com a presumptes autores d'un delicte de robatori amb força, després de localitzar al maleter del vehicle en el qual viatjaven 250 quilos de cable de coure sostret d'una instal·lació de la localitat de Montroig (Tarragona).Els fets van succeir la nit passada, quan agents de la Patrulla Fiscal de la Guàrdia Civil de l’Ametlla i agents de la Guàrdia Municipal de Riudoms, es trobaven practicant un punt de verificació a la travessia de la localitat, quan van observar la presència d'un vehicle que es dirigia cap a ells i que realitzava maniobres dubitatives quan es va adonar de la presència policial.Per aquest motiu els agents van procedir a donar l'alt al vehicle, una vegada detingut van ser identificats els seus ocupants, dos homes de mitjana edat amb un alt grau de nerviosisme, per la qual cosa se'ls va convidar a mostrar l'interior del vehicle, localitzant al maleter diversos rotllos de cable de coure de diferents seccions amb un pes total de 250 quilos.Després de comprovar que la mercaderia havia estat sostreta, es va procedir a la detenció dels ocupants del vehicle, dos homes de 18 i 19 anys de nacionalitat espanyola i romanesa i veïns de Reus per la comissió d'un presumpte delicte de robatori amb força en les coses, aquests una vegada van prestar declaració en dependències policials van ser posats en llibertat a la disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Reus.