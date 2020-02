Actualitzada 14/02/2020 a les 11:24

L'Índex de Preus al Consum (IPC) interanual va pujar quatre dècimes al gener a les comarques de Tarragona i Ebre i es va situar en el 0,9%, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La taxa està tres dècimes per sota de la catalana, que va ser de l'1,2%.Per grups de productes, destaca l'increment d'un 4,5% dels preus del transport, d'un 1,4% dels de restaurants i hotels i d'un 1,3% dels d'aliments i begudes no alcohòliques. Per contra, baixen un 3,6% els preus relacions amb l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles.