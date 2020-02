Es crearà una xarxa de sensors químics a Tarragona per determinar quan hi ha risc per a la població

El conseller Buch proposa que tots els accidents a la petroquímica es facin públics al moment amb un sistema informàtic

Nou sistema informàtic i nou Plaseqta

Ricomà celebra recuperar el Plaseqta

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que es crearà una xarxa de sensors químics per determinar quan hi ha risc per la població davant d'un possible núvol tòxic. Els sensors s'instal·laran entre les empreses i els nuclis habitats. El conseller ho ha apuntat després de la reunió que ha mantingut amb alcaldes del Camp de Tarragona i agents econòmics i socials per avançar en una nova gestió de les emergències químiques, i que s'ha celebrat aquest divendres a la seu del 112 a Reus. També ha proposat que tots els accidents químics que es produeixin al complex petroquímic de Tarragona es facin públics a través d'un nou sistema informàtic, que ofereixi «informació permanent, no només davant d'una emergència».Buch ha definit els sensors com a «elements de detecció anticipada d'una emergència química». La proposta llançada pel conseller pretén perimetrar tot el polígon petroquímic i situar-los entre la indústria i els nuclis habitats. Els aparells «analitzaran permanentment la qualitat de l'aire per saber si hi ha algun element tòxic a l'aire i poder treballar amb previsió», ha concretat Buch, que després ha matisat que no s'analitzarà «la contaminació», sinó «l'emergència», amb la voluntat de tenir la informació de manera immediata.El subdirector general de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha indicat que es tracta d'un «sistema complementari» a la xarxa de punts de detecció de contaminació ambiental que ja hi ha. «Es buscarà la detecció de substàncies perilloses, que tinguin una afectació immediata aguda», ha valorat. Com a exemples ha posat tòxics, components orgànics volàtils o substàncies inflamables. «No monitoritzarem la qualitat de l'aire. Ens volem dotar d'eines per, amb independència dels avisos, saber si tenim una situació d'emergència», ha puntualitzat. Amb tot, Buch no ha ofert un calendari sobre la implementació d'aquest sistema.Buch també ha posat damunt la taula la proposta de crear un sistema informàtic que publiqui «'online' i 'on time'» tots els accidents que es produeixin al complex petroquímic de Tarragona. La intenció és fer «un reforç de la informació pública». «La informació ha de ser permanent, no nomes davant emergència», ha reiterat.De cara als avisos a la població, ha tornat a indicar que es demanarà a l'Estat la transposició de la directiva europea per implementar el sistema Cell Broadcasting, que permet avisar la població d'una determinada zona de situacions d'emergència mitjançant missatges SMS. La idea ja es va llançar l'endemà mateix de l'explosió a IQOXE. Tot i això, Buch ha reconegut que encara no s'ha parlat amb l'Estat sobre aquesta qüestió.Sobre la gestió de les emergències, el titular d'Interior ha manifestat l'interès per recuperar el Plaseqta, que retornaria al Camp de Tarragona les competències per respondre a incidents químics. «El Plaseqta no estarà integrat en el Plaseqcat, tindrà una autonomia pròpia», ha assegurat. Buch espera que s'aprovi «en les properes setmanes», i «molt probablement», la direcció recaurà en el delegat del Govern al Camp de Tarragona, acompanyat d'un equip d'experts en emergències químiques, i la gestió es farà des de l'edifici del 112 de Reus.Amb el retorn de la gestió al Camp de Tarragona, Buch és partidari de reforçar el rol i implicació dels municipis en la presa de decisions. En aquesta línia ha assenyalat que cal «revisar i implantar plans municipals d'emergències». «Els ajuntaments han de redactar i analitzar els riscos que hi ha, i alhora preveure les actuacions que han de tenir», ha comentat. També ha defensar la necessitat d'avaluar i simplificar els criteris d'activació de les sirenes de risc químic. Una revisió que es farà de la mà dels alcaldes, i que requerirà la participació de la població.Finalment, el responsable d'Interior ha indicat la voluntat «durant aquest any» d'implementar un sistema de protecció dels Bombers, per tal que puguin «fer relleus» o una neteja dels equipaments, per «vetllar per la seva seguretat dels que treballen 'in situ'». Per Buch, tot plegat ha de permetre «anar cap a la singularitat» del Camp de Tarragona en matèria de risc químic i oferir «més preparació i expertesa en la gestió».L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha celebrat la recuperació del Plaseqta per la gestió de les emergències químiques des del territori i ha demanat celeritat en l'activació de les mesures que ha presentat Buch. «És un bon pas recuperar-lo, exigirem que es faci de pressa», ha afirmat Ricomà. D'altra banda, els sindicats UGT i CCOO han denunciat la «desinversió» de les empreses químiques i han subratllat que tot i que les condicions laborals no són «dolentes» hi ha «precarització» en les plantilles.