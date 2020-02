Els prostíbuls a Cambrils hauran de ser a 200 metres d'habitatges

Els clubs cannàbics, d’altra banda, s'allunyaran 500 metres d'equipaments com escoles, segons va avalar la Comissió Territorial d’Urbanisme

Actualitzada 13/02/2020 a les 20:21

El passat 24 de gener, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat va avalar la decisió del plenari cambrilenc de separar l’activitat de prostitució dels edificis d’habitatges. L’inici dels tràmits per fer-ho possible es va fer al ple del 29 de març de 2019, mitjançant la modificació de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Fins ara s’admetia l’ús recreatiu combinat amb l’ús residencial en un sol immoble, però amb aquesta ratificació restaran prohibides les activitats recreatives de prostitució «quan alguna part de l’immoble o conjunt immobiliari estigui destinat a ús residencial». Aquest tipus d’activitat només es podrà emplaçar a una distància de 200 metres «de qualsevol edifici d’habitatges». Tot i que aquest és el pas definitiu, la modificació del Pla s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Fins llavors, encara no tindrà efectes. Aquesta mesura ve precedida per l’alerta d’alguns veïns que, en els darrers anys, han vist com ha proliferat la prostitució en edificis plurifamiliars.

La seva aprovació al ple ara fa un any va anar acompanyada d’altres modificacions puntuals del pla general.

Una d’elles, també ratificada per la Generalitat, va ser la regulació de l’ús urbanístic dels locals de clubs i locals socials d’associacions cannàbiques. Segons la Comissió Territorial d’Urbanisme, les condicions que regularan aquests locals a partir d’ara són que només es podran ubicar en baixos d’edificis amb accés directe des del carrer. «S’han de situar a un mínim de 500 metres d’usos públics com centres educatius, cívics, sanitaris, assistencials, equipaments esportius, espais que continguin jocs infantils i edificis de serveis municipals», afegeix el canvi de normativa, així com destaca que seran 800 metres els que els separaran d’altres clubs o locals socials similars. El seu aforament màxim serà de 100 persones i es prohibeix «l’ocupació o ús de l’espai públic exterior». Alhora, tindran les mateixes limitacions horàries que els bars musicals. Al març es va aprovar suspendre l’atorgament de llicències dels locals de cànnabis durant el període d’un any.