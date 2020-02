És documentació del període comprès entre 1945 i 1998 i també afecten als partits judicials d'Amposta, Reus, Tarragona i Tortosa

Actualitzada 14/02/2020 a les 13:12

El Departament de Justícia ha decidit eliminar un total de 212.702 expedients de judicis de faltes, prescrits i sense valor, per alliberar espai als òrgans judicials. En total, equivalen a més d'un quilòmetre de documentació del període comprès entre 1945 i 1998. La Junta d'Expurgació de la Documentació Judicial de Catalunya ha decidit conservar d'aquest període uns 19.000 expedients de judicis de faltes pel seu valor històric o com a mostra dels canvis legislatius. Aquests documents, que equivalen a 100 metres de documentació, es podran consultar als arxius històrics de la Generalitat. Des del 2015, Justícia ha destruït uns 2,2 quilòmetres de documentació, que passaran a ser 3,2 amb el que s'ha decidit destruir aquest any.