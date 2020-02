El Consell de Cooperació Cambrils Ciutat Solidària enforteix l'eix de sensibilització a les escoles

L’alumnat de 4t de l’Escola Joan Ardèvol ha participat en un taller de l’ONGD Amics d’ak ben per aprendre a tenir cura del planeta

Actualitzada 14/02/2020 a les 17:13

El Consell de Cooperació Cambrils Ciutat Solidària treballa per enfortir l’eix de sensibilització a les escoles amb noves activitats per infants i joves. L’ONGD Amics d’ak ben va oferir a les dues classes de 4t de l’Escola Joan Ardèvol el taller 'Has menjat un pastís? No llencis la safata', que es complementa amb una exposició sobre el projecte de l’associació Ak ben a Dakar.El regidor de Cooperació, Oliver Klein, ha explicat que vol apostar per aquest eix de sensibilització perquè permet la creació de consciència crítica i veure que les accions de cooperació avui dia vertebren la defensa dels drets humans.L’alumnat que va participar al taller va construir un joc de l’oca damunt d’una safata de pastisseria. D’aquesta manera, van aprendre que una safata pot tenir una utilitzat divertida i duradora i van parlar de la terra i de com cuidar-la. Els nens i nenes van fer servir cola blanca, retalls de robes africanes, retoladors permanents, pedretes, petxines i xapes per crear aquest acolorit i bonic joc que vol ajudar a estimar el planeta.Tot jugant al joc de l’oca, l’alumnat va haver d’anar resolent preguntes sobre l’energia eòlica, el transport, la bicicleta, les fonts d’energia, el reciclatge, la reutilització, la contaminació del mar, els plàstics o les centrals nuclears. I de casella en casella, els nens i nenes van retornar els colors a la terra, van ensenyar als altres el que sabien, van remenar el cofre dels tresors guardats en una capsa de sabates per fer manualitats amb materials reciclats i van descobrir que molta gent petita, fent coses petites, pots canviar el món.Els dos grups també van visitar l’exposició 'Un món de colors. la terra que trepitges, la casa de tots' que recull fotografies del dia a dia de joves, infants i mares al popular barri de Gran Yoff i mostra com amb pocs recursos i treball comunitari es poden fer moltes coses per millorar el bocí de terra on vivim. L’objectiu és aconseguir una actitud activa per tal de sortir del desànim de creure que nosaltres no podem fer res i donar exemple de treball comunitari.Una de les activitats dels joves a Dakar, que també queda documentada en l’exposició, té a veure amb la reconstrucció i estudi dels esquelets d’animals que recullen ells mateixos. Avui els sis mòduls de l’exposició, amb fotografies i textos explicatius, s’han traslladat al Centre Cívic Les Basses de Cambrils, on es podrà visitar fins el diumenge 15 de març.