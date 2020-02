Desmantellen una plantació amb més de 300 plantes de marihuana a Roda de Berà

La investigació es va iniciar durant el mes de novembre

La Guàrdia Civil del Vendrell i la Policia Local de Roda de Berà, han desmantellat una plantació tipus Indoor amb 379 plantes de marihuana de l'interior d'un habitatge unifamiliar situat en el cas urbà de la localitat de Roda de Berà (Tarragona), detenint a tres persones com a responsables del cultiu i elaboració de la substància.La investigació es va iniciar durant el mes de novembre, gràcies a la col·laboració ciutadana, quan diverses persones usuàries del mercat ambulant municipal van alertar de l'existència d'un habitatge unifamiliar on, pel que sembla, s'estava conreant marihuana. Després d'aquesta informació la Guàrdia Civil i la policia local de la localitat van establir nombrosos dispositius a fi de localitzar i desmantellar la plantació clandestina, així com la identificació del seu responsable.Arran de la informació obtinguda en la investigació i gràcies a la col·laboració de tècnics de l'empresa subministradora d'energia elèctrica, es va poder constatar l'existència d'elements característics destinats al cultiu interior de marihuana, per la qual cosa després d'identificar a l'inquilí de l'habitatge i ser informat dels indicis, va col·laborar amb els agents facilitant l'accés a l'habitatge i a la pròpia instal·lació de cultiu situada a la primera planta de l'edifici.Després d'accedir a la instal·lació amb el lletrat de l'administració de justícia, es van localitzar a la primera planta de l'habitatge, quatre habitacions amb 379 plantes de marihuana en fase adulta, en una altra de les habitacions 1.196 grams de cabdells de la mateixa substància, a l'altell un assecador i material per al cultiu i elaboració de la substància.Els detinguts dos homes i una dona pertanyents al mateix nucli familiar de nacionalitat espanyola, se'ls imputa un presumpte delicte contra la salut pública (cultiu i elaboració de substàncies estupefaents) i un altre de defraudació de fluid elèctric, aquests una vegada van prestar declaració en dependències policials van ser posats en llibertat a la disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell.