Actualitzada 14/02/2020 a les 09:18

Els Bombers han treballat aquest divendres a la matinada en un incendi a una casa unifamiliar d'Altafulla, al carrer Portalada 22, després de rebre l'avís quan faltaven deu minuts per les dues. Tres dotacions s'han desplaçat fins al lloc dels fets i en dues hores han apagat el foc, que no ha provocat afectació estructural.Una persona ha resultat afectada per inhalació lleu i ferida a la mà.La policia local d'Altafulla ha anunciat la detenció d'una persona, amb les inicials R.G. i veïna de la localitat, com a presumpta autora de l'incendi que ha afectat l'habitatge.