La CGT es persona com acusació popular en les diligències obertes per l'accident a IQOXE

La CGT critica que «la connivència de l'administració amb la química s’ha traduït amb una permanent opacitat respecte tot allò que succeeix a les empreses del complex químic». En aquest sentit, el sindicat creu que ho demostren «la insistència de l'administració a l'hora de restar importància a la gravetat del perill que pogués comportar l'expulsió ambiental de substàncies potencialment nocives per a la salut o la negativa a activar en tota la seva extensió les mesures contemplades al PLASEQCAT».El sinistre, afegeix el comunicat, també ha fet «que es fessin públiques les denúncies sobre les condicions laborals cada vegada més precàries de les persones que hi treballen, exposant-les a situacions de perillositat que podrien ser derivades de males pràctiques».La CGT espera que el procediment permeti identificar i atribuir les possibles responsabilitats derivades de negligències, deficiències en el manteniment de les instal·lacions o disfuncions del sistemes de prevenció i seguretat de la planta que es puguin trobar en l’origen dels fets del passat 14 de gener.A més, el sindicat apunta que formar part de la causa els permetrà accedir a la informació incorporada a la instrucció i investigació a IQOXE, una empresa, diu, «amb un llarg historial d'incompliments de la normativa en matèria de prevenció i seguretat laboral, tal com demostren les quatre sancions imposades per la Inspecció de Treball els darrers anys per aquest motiu».