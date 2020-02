Els pescadors de Tarragona han atrapat 126 tortugues marines en xarxes des de l'any 2018

El projecte del CRAM vol sensibilitzar i involucrar el sector pesquer d'arrossegament per minimitzar l'impacte de la pesca accidental

La Fundació CRAM per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins ha assistit a un total de 126 tortugues marines de l'espècie Caretta caretta atrapades accidentalment a les xarxes d'arrossegament dels pescadors de la província de Tarragona durant els dos últims anys 2018-2019.Segons ha informat el CRAM, del 20 de desembre del 2018 al 20 de desembre del 2019 han atès 54 tortugues, de les quals dues van ingressar ja mortes al centre de recuperació, i la resta s'ha reintroduït amb èxit en el seu medi natural.Segons ha informat el CRAM, això ha estat possible gràcies a la campanya de sensibilització del sector pesquer feta a la província de Tarragona, especialment a la zona del delta de l'Ebre, per sensibilitzar sobre la preservació d'aquestes espècies, amb un total de 54 embarcacions implicades en els dos anys.El projecte, anomenat 'FAVOMAR: pescadors a favor de la mar', ha comptat amb el suport de la Generalitat i amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica.El projecte ha tingut com a objectius, d'una banda, sensibilitzar i involucrar el sector pesquer d'arrossegament de la província de Tarragona per minimitzar l'impacte que la pesca accidental té sobre les tortugues marines, a través de reunions amb les confraries implicades.En aquest sentit, el CRAM ha impartit formació als pescadors dels ports de l'Ampolla, les Cases d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita (Montsià), l'Ametlla de Mar, Cambrils (Baix Camp), Torredembarra i Tarragona (Tarragonès), la qual cosa s'ha traduït en un total de 54 embarcacions implicades en la recuperació de tortugues marines durant els dos últims anys.Els biòlegs del CRAM han destacat que totes les tortugues que han arribat vives al centre de recuperació han sobreviscut i s'han pogut reintroduir de nou després d'un tractament en una cambra hiperbàrica per tractar els efectes de la síndrome de descompressió que pateixen, malaltia freqüent en tortugues marines capturades accidentalment en xarxes d'arrossegament.La Fundació CRAM compta amb l'única cambra hiperbàrica de Catalunya dissenyada específicament per a tractar les malalties disbàriques en tortugues marines.