El periodista Toni Cruanyes presenta el seu llibre 'Un dels nostres' a Valls

Actualitzada 13/02/2020 a les 09:32

El periodista i presentador del TeleNotícies de TV3 Toni Cruanyes presentarà el seu llibre 'Un dels nostres' a Valls, el pròxim dissabte, 22 de febrer, a les 18.30h, a la Sala d’Actes de la Biblioteca Carles Cardó. Es tracta d'un acte organitzat per la Llibreria Roca i la mateixa biblioteca, que serà conduït pel també periodista Ivan Rodon.Cruanyes explica a 'Un dels nostres' alguns dels secrets del TeleNotícies durant el conflicte polític dels últims anys: des del referèndum de l’1 d’Octubre fins al judici al Tribunal Suprem, i la tensió viscuda per les amenaces continuades contra TV3.A mig camí entre les memòries i l’assaig històric, Toni Cruanyes s’endinsa fins a la seva infància en el si d’una família amb un avi franquista i un altre d’independentista, buscant paral·lels entre la seva història familiar i la del poble català, per oferir la seva visió sobre el gran tema dels nostres dies: la necessitat de defensar la identitat personal i col·lectiva.