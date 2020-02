Denuncien la inacció del consistori del Catllar davant l'atac de tres gossos

Els animals van ferir mortalment un Yorkshire

Actualitzada 13/02/2020 a les 14:11

Una dona passejava els seus gossos prop del Camí d’Ardenya, al terme municipal del Catllar el passat dimarts quan van aparèixer tres gossos de raça catalogada com a Potencialment Perillosa que van atacar els seus animals de mida més petita: un Yorkshire i un bretó. Malgrat els intents d’aturar l’atac i els crits d’auxili, l’atac va tenir com a resultat la mort d’un dels gossos, després d’haver estat atès d’urgència a la clínica veterinària, i greus ferides del segon.

Sònia Jordà, la propietària, explica que «els gossos van aparèixer sense lligar ni morrió i la seva propietària no va ser capaç d’aturar-los ni controlar-los».

Durant els fets, Jordà també va resultar ferida per mossegades en un braç en un intent desesperat de rescatar el seu animal. La dona va denunciar els fets als Mossos d’Esquadra i també a l’Ajuntament del Catllar on els vigilants municipals van apropar-se al domicili de la presumpta propietària per realitzar una inspecció ocular de la situació dels animals i posteriorment redactar un informe. Els agents van confirmar que els gossos no portaven el xip obligatori i no estaven censats. Tot apunta que el terreny no compleix les mesures per assegurar que els gossos no puguin tornar a sortir.

La propietària ha volgut denunciar «la inacció de l’administració que no ha posat cap mesura preventiva per evitar que això es torni a repetir» i explica que «ni Mossos d’Esquadra ni consistori han pres cap mesura davant una situació real de perill quan és la seva competència». Sonia Jordà ha manifestat la voluntat de presentar un escrit a l’Ajuntament del Catllar instant a què actuïn de manera preventiva i també ha obert una petició en la plataforma Change.org.

Des de l’entitat Advocats de Defensa Animal de Tarragona han volgut destacar que «el problema no està en la raça dels gossos sinó en la tinença irresponsable, que ha de ser sancionada per les administracions locals quan tinguin coneixement, sinó poden incórrer en un desistiment de funcions».