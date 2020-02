Agricultura recomana cremar les ametlles afectades per la Vespeta de l'ametller

La presència d’aquesta nova plaga en plantacions d’ametller de Tarragona i Lleida pot provocar la pèrdua d’una part important de la collita

Actualitzada 13/02/2020 a les 15:59

Davant la detecció de la Vespeta de l’ametller en diferents plantacions de Tarragona i Lleida, el Departament d’Agricultura recomana als productors d’aquest cultiu retirar i cremar durant l’hivern les ametlles afectades que hagin quedat a l’arbre o al terra abans que emergeixin les noves vespetes a la primavera.La destrucció mitjançant la crema de les ametlles evitarà que el vol de les vespetes adultes pugui propagar la plaga dins i fora de la plantació. En aquets sentit, també és convenient evitar el transport de les ametlles afectades.L’Administració també insisteix a realitzar de cara a la primavera, en les plantacions afectades, els tractaments fitosanitaris amb els productes i en els moments més adients, seguint els avisos fitosanitaris del Servei de Sanitat Vegetal i dels tècnics de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV).D’altra banda, des del Departament d’Agricultura es duen a terme tot un seguit de mesures per tal de controlar la propagació de l’insecte, com ara la realització de prospeccions i delimitació de les zones afectades, un full informatiu sobre com actuar en cas d’afectació, emissió d’Avisos fitosanitaris, així com l’oferiment d’informació per part de tècnics de les ADV i Jornades informatives.La presència d’aquest insecte provinent de l’oest d’Àsia en una plantació es manifesta de diferents formes en funció del moment evolutiu en què es troba la vespeta. Així, a l’hivern és palpable perquè les ametlles afectades queden adherides a l’arbre i es van enfosquint i fins tornar-se negres. Més tard, a la primavera, surten els adults de les ametlles i es veu l’orifici de sortida, que fa entre 1 o 2 mm. Posteriorment, quan la femella posa l’ou, a vegades, es pot veure una gota de melassa en el punt on la femella l’ha inserit. A l’estiu, les ametlles amb la larva dins tenen aspecte deshidratat, de color marronós-grisós.