Les galeres més gustoses es poden assaborir a 34 restaurants de Cambrils del 14 de febrer a l'1 de març

La fregida de galeres i calçots i la galerada popular són dues de les activitats més destacades del programa

Actualitzada 12/02/2020 a les 16:27

Programa d’activitats

Les jornades insígnia de Cambrils són a punt d’arribar al plat. La 16a campanya dedicada a la galera i la cuina Marinera de Cambrils encetarà el calendari gastronòmic del 14 de febrer a l’1 de març amb la participació de 34 restaurants i una programa d’activitats per a tots els públics, amb el patrocini del grup González Byass.Les galeres més gustoses, en plena temporada, seran les protagonistes dels menús especials dels restaurants participants, el concurs per a joves cuiners i cuineres, les degustacions populars, les activitats familiars, les visites guiades i els aparadors dels comerços.L’objectiu de les jornades és sumar esforços per potenciar el posicionament de Cambrils com a capital gastronòmica, promocionar la pesca i l’agricultura, i incrementar les visites a Cambrils fora de temporada.L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el regidor de Promoció Econòmica, Oliver Klein; el patró major de la Confraria de Pescadors, Sisco Gil; el representant de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Cambrils, Xavier Martí; el president de la Cooperativa Agrícola, Pau Serra; i el cap d’Estudis de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils, Sergi Pedret, han presentat avui la programació d’aquestes jornades de referència, han destacat la seva llarga trajectòria i la revaloració del producte i han reivindicat el valor afegit de promocionar joves talents a través del concurs de l’Escola d’Hoteleria.A partir d’aquest divendres, 14 de febrer, i fins l’1 de març, els 34 restaurants participants oferiran menús especials maridats per Caves Vilarnau (D.O. Cava) i Bodegues Viñas del Vero (D.O. Somontano). La galera serà l’ingredient principal d’una àmplia varietat de receptes, des de les més tradicionals a les més innovadores. Entre els menús s’hi poden trobar galeres en crema, a la planxa, saltejades, en forma de caneló o de mini croquetes, amb cloïsses i carxofes, amb calçots i musclos, amb arrossos de tota mena o amb fideus rossos, entre moltes altres opcions.Els actes més populars són la fregida de galeres i la galerada popular. La fregida de galeres i calçots amb oli d’oliva verge extra Mestral se celebrarà aquest diumenge, 16 de febrer, a partir de les 9:30 hores a la Cooperativa Agrícola de Cambrils. La galerada popular serà el diumenge 23 de febrer de les 11 a les 14 hores al Mollet del Rec del Port de Cambrils. Les persones assistents podran gaudir d’una degustació de fideus amb galeres segons la recepta tradicional d’abordo de la Confraria de Pescadors per 4 euros.Com cada any, també hi haurà les demostracions de vela llatina de l’Arjau, les passejades amb llagut a càrrec de Vent d’Estrop, les visites guiades a les instal·lacions de la Confraria per conèixer l’art de pescar galeres i el recorregut que fan des de les barques fins a la llotja. A més, el 22 de febrer s’oferirà l’activitat familiar 'La galera, la nostra superheroïna preferida' dos tallers familiars a la Torre del Port. Per participar a la visita guiada o al taller familiar cal inscripció prèvia.Per la seva part, l’Escola d’Hoteleria torna a organitzar el concurs 'De la mar als fogons' per a joves cuiners i cuineres. La convocatòria ha rebut un total de 17 propostes, de les quals un grup d’expert n’ha seleccionat 8. El 28 de febrer els i les joves finalistes hauran d’elaborar les seves receptes i exposar-les davant d’un jurat.D’altra banda, com en les últimes edicionsles jornades de la galera aniran acompanyades de campanya 'Comerç amb bon gust' per promocionar la gastronomia i el seu impacte en el teixit comercial. Els establiments de la Unió de Botiguers, la Xarxa del Port i Vila Centre adherits a la campanya decoraran els seus a paradors amb la temàtica de les jornades.