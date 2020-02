La variant de Vandellòs-Tarragona ha estat una obra «enverinada», segons el conseller Calvet

Calvet ha explicat que quan es va iniciar la variant van presentar una oferta a Renfe per no rebaixar el servei ni la seva qualitat, però s'ha queixat que no se'ls va escoltar. També ha detallat que en la proposta que se'ls va presentar s'evidenciava que es prioritzava l'eix Barcelona-València en detriment dels serveis de Tarragona i Terres de l'Ebre, tant cap a l'interior com cap a la capital catalana.«Vam fer el que vam poder», ha dit el titular de Territori, que ha dit que van oferir mantenir el contracte amb l'Euromed i que tampoc se'ls va acceptar: «Només se'ns va oferir un 'slot', que hem cobert amb un Avant i que és insuficient». Amb tot, ha defensat que hi ha alta velocitat entre Tortosa i Barcelona en un «horari competitiu» i amb «preus similars a la resta de capitals de la demarcació». Calvet també ha dit que s'ha de complementar amb millors serveis de bus.