Es dispara la compravenda d'habitatges a Tarragona mentre cau al conjunt de Catalunya

Pel que fa al desembre, la compravenda d'habitatges es va mantenir a Catalunya amb un total de 5.284, un 0,2% més que en el mateix mes del 2018. Amb aquesta xifra Catalunya se situa per sota de la mitjana estatal, que va ser d'un 1,8% d'increment i és l'autonomia on menys creixen d'entre les que incrementen les compravendes.Per demarcacions, les compravendes baixen a Barcelona i Lleida i pugen a Girona i Tarragona. Així, a Barcelona es registra un descens interanual de l'1,36%, amb 3.483 al desembre del 2019. Del total, 538 eren noves i 2.945 de segona mà, així com 3.139 lliures i 344 de protecció oficial.Pel que fa a Lleida, el descens va ser de l'1,05%, amb 284 compravendes. D'aquests, 200 eren de segona mà i 84 noves; així com 246 lliures i 38 de protecció oficial.Per contra, a Tarragona les compravendes van créixer un 8,34%, fins a les 779; de les quals 720 eren de segona mà i 59 noves. A més, 760 eren lliures i 19 de protecció oficial. Per últim, a Girona van créixer un 0,54%, fins a les 738, de les quals 623 eren de segona mà i 115 noves. A més, 717 eren lliures i 21 de protecció oficial.