També s'han fet registres a les plantes de l'empresa que són al terme vila-secà i a la seu, a Barcelona

Actualitzada 12/02/2020 a les 12:29

Els Mossos d'Esquadra estan escorcollant aquest dimecres instal·lacions d'Ercros al polígon petroquímic de Tarragona, dins del terme municipal de Vila-seca, la seu de l'empresa a Barcelona i l'Ajuntament de Vila-seca. Fonts pròximes al cas consultades per l'ACN desvinculen aquest operatiu de la investigació que hi ha en marxa contra l'empresa Iqoxe per l'explosió que hi va haver el passat més de gener. L'operatiu està ordenat pel jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona, que ha decretat el secret d'actuacions. Segons ha pogut saber l'ACN, a l'Ajuntament de Vila-seca els agents hi ha accedit quan passaven uns deu minuts de les deu del matí i estan escorcollant l'àrea de llicències i tresoreria.