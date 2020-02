El Consell Comarcal del Priorat presentarà al·legacions a la proposta de cabal ecològic del riu Siurana

La CHE ha publicat la proposta de cabals ecològics per als rius que formen part de les conques de l'Ebre, en el marc de la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre 2021-2027. Per al riu Siurana, la CHE preveu incrementar el cabal ecològic respecte el volum d'aigua que circula actualment fins als 37 litres per segon de mitjana al llarg de l’any, fet que suposa aproximadament doblar el règim actual.El govern del Consell Comarcal del Priorat va insistir en el plenari celebrat aquest dimarts en que seguirà defensant davant la CHE la total eliminació de la concessió,, o una reducció substancial, del cabal concedit. La intenció és assegurar la conservació dels hàbitats i les espècies de l’ecosistema del riu Siurana, «que és un dels valors ecològics fonamentals de la comarca i que avui dia es troba greument amenaçat», segons l'ens.La sol·licitud prioratina a la CHE parteix de la premissa que la llei reconeix la possibilitat que les concessions d’aigua es revisin quan pugui certificar-se que han variat els supòsits que existien en el moment de ser atorgades. Igualment, el Consell ha apuntat en un comunicat que «la llei preveu que les concessions per a l'abastiment de poblacions i regadius podran revisar-se en els supòsits en els quals s'acrediti que l'objecte de la conessió pot complir-se amb una dotació menor». El Consell també ha argumentat que «l’existència de la concessió perjudica directament els valors naturals del riu Siurana que la pròpia administració va decidir dotar de protecció ambiental».Per la seva banda, la Plataforma Riu Siurana també va avançar que presentarà al·legacions als cabals proposats per la CHE.