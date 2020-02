Actualitzada 11/02/2020 a les 13:19

El secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, ha afirmat que si el govern espanyol deroga o es canvia la reforma laboral hi haurà més seguretat a la indústria química de Tarragona. En el marc d'una assemblea prèvia a la vaga del 19 de febrer en el sector químic, Álvarez ha defensat el futur de les empreses del Camp de Tarragona, però ha advertit que «si hi ha més accidents, el polígon perillarà», perquè aleshores, ha dit, la ciutadania li girarà l'esquena.En l'assemblea, s'ha incidit en la necessitat que hi hagi més inspeccions i que es faci una revisió del Plaseqcat en la qual hi participin els representants dels treballadors.