Les trucades al telèfon d'emergències 112 van augmentar un 8,8% a Tarragona l'any passat

Pel que fa a les Terres de l'Ebre hi va haver un increment del 4,6%

Actualitzada 11/02/2020 a les 16:19

El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya (CAT112) va rebre el 2019 un total de 3.083.047 trucades, un 6,7% més que l'any anterior, ha informat Protecció Civil de la Generalitat. A Tarragona van augmentar un 8,8%. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, al llarg del 2019 hi va haver un increment del 4,6% a les trucades al servei d'emergències 112.Les trucades amb què es va activar algun recurs van superar els 1,8 milions, és a dir, un 8,2% per sobre de les xifres del 2018.En general, els mesos d'estiu van ser els que van aglutinar més trucades, amb juliol al capdavant (193.205), seguit d'agost (183.445) i juny (176.177), els dies 27, 28, 29 i 30 van ser els que van registrar més trucades a causa de l'episodi de calor i l'elevat risc d'incendi.Durant aquesta onada de calor, el 112 va rebre 45.453 trucades, mentre que durant la revetlla de Sant Joan van ser 25.477 assistències i, el 7 de juliol, arran de l'incendi a la indústria de productes químics Miasa de Tarragona, hi va haver 12.074 trucades.Pel que fa a la tipologia, el 37,5% de les trucades van ser per motius de seguretat i derivades a les policies locals o als Mossos d'Esquadra -un 13% més-; el 30% van ser per assistències sanitàries i trasllats al SEM -un 6% més-; el 14% per motius de trànsit -un 2% més- i el 5% per incendis que van gestionar els Bombers -un 34,4% més que al 2018-.