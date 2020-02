Els alcaldes 'afectats' pel Plaseqcat convoquen una nova trobada pel dia de la vaga a la petroquímic

Hi ha convocats una trentena de municipis i la Diputació de Tarragona

10/02/2020 a les 11:35

Alcaldes de municipis afectats per l'obligatorietat o bé la recomanació de comptar amb un Plan d'Acció Municipal dins el desenvolupament del Plaseqcat han decidit 'autoconvocar-se' a una trobada el pròxim dimecres 19 de febrer, a les 19.00 h a l'Ajuntament de la Secuita.L'objectiu de la trobada és, segons afirmen en un comunicat, posar en comú, «les inquietuds municipals davant les situacions de risc que poden comportar aquests tipus d'instal·lacions», referint-se a la indústria petroquímica.Una indústria que no pretenen qüestionar, afirmen, «som conscients que la seva implantació no és nova i alhora és generadora d'un important nombre de llocs de treball», però afegeixen que, «s'ha de minoritzar i preveure tot el risc inherent i de qualitat ambiental de la seva activitat dins del marc establert per la UE».La voluntat dels municipis és cercar la implicació de la Generalitat, «en l'elaboració, actualització, control i dotació de recursos dels plans municipals, així com la implantació dels sistemes d'avís a la població i la formació continuada del personal al servei de l'administració local i de la població en general».Aquesta del dia 19 serà la tercera trobada d'alcaldes inclosos dins el Plaseqta. La primera es va fer el passat 17 d'octubre a l'Ajuntament dels Garidells i la segona, el passat 15 de gener, a l'Ajuntament de Vilallonga. Pel mateix dia 19 hi ha convocada per part dels sindicats majoritaris una jornada de vaga.