El Pacte de Berà fa front comú contra l'ocupació irregular d'habitatges

Els alcaldes demanaran canvis legals i més mitjans per lluitar-hi, però també més habitatge social per a persones necessitades

Actualitzada 11/02/2020 a les 10:39

Els alcaldes i alcaldesses que formen el Pacte de Berà s’han reunit aquest dilluns a Roda de Berà per plantejar un front comú contra l’ocupació d’habitatges buits. Els municipis consideren que estan patint problemàtiques molt semblants, amb ocupacions associades «a una elevada conflictivitat i fins i tot està al darrera de l’increment de delictes que s’ha produït darrerrament».Els alcaldes i alcaldesses han acordat establir una taula tècnica de treball intermunicipal, que coordinarà les accions que es tirin endavant de manera conjunta. Entre aquests accions, hi haurà l’obertura de converses amb els grans tenidors d’habitatges per a incentivar la seva participació en les polítiques d’habitatge municipals. Els alcaldes han coincidit a assenyalar que, «hi ha un problema de fons, que afecta persones i famílies autènticament necessitades».El Pacte de Berà també demanarà una reunió amb el jutge degà del Vendrell per a demanar una major implicació judicial en les actuacions dutes a terme per les forces de seguretat en les ocupacions conflictives.Finalment, els alcaldes i alcaldesses del Pacte es reuniran amb els delegats dels governs estatal i autonòmic al territori, per a explorar un canvi en la legislació vigent que faciliti eines als ajuntaments per fer front a les ocupacions conflictives i demanar més mitjans per lluitar-hi.