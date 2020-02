El Museu de la Vida Rural presenta una exposició que reflexiona sobre el foc

'Jugar amb foc' busca també analitzar la gestió forestal per prevenir i controlar grans incendis

Actualitzada 11/02/2020 a les 19:27

El Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí acollirà des d'aquest divendres l'exposició 'Jugar amb foc'. La mostra fa un retrat de la dualitat del foc, com a element que dona llum i entorn al qual hi ha festes i tradicions; i el seu caràcter destructiu. S'organitza a partir d'un pròleg i quatre grans blocs: l'origen del foc, el foc aliat, el foc desfermat i conviure amb foc. La intencionalitat és mirar d'on venim, radiografiar les maneres de viure a les zones rurals i analitzar la gestió forestal per encarar un futur més sostenible pel que fa a la prevenció i control dels grans incendis. Al mateix temps, la mostra pretén desmuntar falsos mites, promoure les bones pràctiques i donar a conèixer projectes centrats en l'ecologia del foc.Gairebé una vintena d'artistes hi participen amb les seves obres, entre les quals hi ha escultures, pintures, cartells, fotografies o audiovisuals. Cal destacar l'exhibició d'un tapís de Joan Miró, 'Sobreteixim 17', cedit per la Fundació Joan Miró i elaborat amb una tècnica on s'utilitza el foc. També s'exposaran obres de Joan Brossa, Josep Guinovart, Marta Pruna o Núria Vila, entre altres. La imatge gràfica correspon a una fotografia de Chema Madoz on l'artista crea una metàfora que utilitza el recurs d'un misto cremat sobre la mesura d'un termòmetre.Segons els organitzadors, 'Jugar amb foc' dona resposta a un repte social, situa el visitant al centre de la proposta i s’ha realitzat des d’una perspectiva artística i amb la participació dels principals agents del territori i de col·lectius socials locals.Aquesta és la tercera exposició que produeix íntegrament el Museu de la Vida Rural després de l'aprovació d'un pla estratègic que situa l'educació cultural per la sostenibilitat en l'eix de les seves actuacions. D'altra banda, la Fundació Pau Costa, que coprodueix la mostra, és una plataforma que vol liderar un canvi profund en la percepció que la ciutadania té del foc a través de la divulgació de coneixements en l'ecologia del foc i en la gestió d'incendis forestals, des de l'àmbit tècnic i de recerca, posant-los a l'abast del món operatiu i de la societat en general.L'exposició s'inaugurarà divendres a dos quarts de 7 del vespre i es podrà veure fins el 24 de gener de 2021. Durant aquests mesos, es programaran tot un seguit d'activitats paral·leles. L'objectiu de l'exposició és generar debat entorn del foc i la gestió del territori convidant totes les veus interessades. A més, s'oferirà durant tot l'any una proposta educativa per a les escoles i instituts.