El director de la central de Vandellòs II declara dijous per una fuita de 2018

S’han investigat incidents produïts a la planta els mesos de febrer i març d’aquell any, a instàncies d’una denúncia de l’associació Sociedad Humana

El jutjat d’instrucció número 2 de Reus, que ara fa dos anys va obrir diligències per diverses aturades de planta a la central nuclear Vandellòs II, prendrà declaració aquest dijous al director, després que ho fessin dos pèrits de l’Associació Professional de Tècnics en seguretat nuclear i protecció radiològica. La denúncia, presentada per l’associació Sociedad Humana, va ser registrada davant la Fiscalia de Tarragona en la secció de Medi Ambient per presumptes delictes de la seguretat col·lectiva i de risc catastròfic. Els fets van succeir entre els mesos de febrer i març de 2018, amb dues fuites a la barrera de pressió. En aquell moment la planta nuclear va continuar operant «a plena potència», segons l’escrit d’acusació, «de forma il·legal i insegura» durant dues setmanes.

Vandellòs II, construïda el 1987 i que vol allargar la seva vida útil fins al 2030, hauria funcionat disset dies amb una fuita en una zona «sensible», tal com va apuntar un pèrit. Segons l’acusació particular, exercida per Sociedad Humana, la central s’hauria aturat el 2 de març de 2018 per localitzar un degoteig d’aigua del circuit de refrigeració, però els problemes haurien començat el 13 de febrer d’aquell mateix any. En la denúncia van adduir que l’envelliment dels elements de la central posa en perill la seguretat de les instal·lacions i van acusar els responsables de la nuclear «d’irregularitats» en la seva gestió, a més d’oferir informació esbiaixada i parcial sobre els incidents. La Fiscalia, que forma part del procés, també veu indicis de delicte.

Segons va assegurar llavors l’Associació Nuclear d’Ascó-Vandellòs (ANAV), l’origen del degoteig d’aigua, va ser ubicat a la vàlvula de venteig o de ventilació de la barrera de pressió, al recinte de contenció de la planta. Els experts de l’ANAV van planificar, d’acord amb «l’experiència pròpia i eterna», les feines per reparar la incidència. L’ANAV va assegurar ara fa un dos anys que es va decidir portar la planta a «aturada freda» quan es va confirmar l’existència del degoteig a la vàlvula de ventilació, per preparar el programa d’intervenció d’acord amb les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF). El Consell de Seguretat Nuclear el va qualificar de nivell 0 a l’escala INES.

«Perill seriós»

L’advocat tarragoní Oscar Cabrero Ramírez és qui representarà l’entitat, mentre que l’advocat de l’Estat es persona en la causa en nom del Consell de Seguretat Nuclear. El cas encara es troba en diligències prèvies, però el fet que els pèrits es mostressin d’acord amb la versió de les associacions ecologistes creuen que reforça la possibilitat que finalment arribi a judici. I és que Sociedad Humana creu que «l’envelliment de Vandellòs II suposa un seriós perill per a la seguretat de les instal·lacions, tenint en compte l’envelliment dels materials, l’extraordinària perillositat de la seva activitat i el fet que hi hagi materials no susceptibles de renovació per la seva contaminació extrema radioactiva». Per tant, consideren «inacceptable» que la central estigués en ple funcionament durant més de quinze dies amb dues fuites, «quan la normativa exigeix la parada immediata quan hi hagi una fuita a la barrera de pressió, pel risc que suposa d’un trencament catastròfic». En aquest sentit, adverteixen que en cas d’accident el pla PENTA preveu que totes les poblacions en un radi de 30 quilòmetres quedin inhabitables.