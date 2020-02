Denuncien a agents de la Policia Local de Torredembarra per una agressió

Un vídeo mostra com un policia propina diversos cops de puny i puntades de peu a un noi

Actualitzada 10/02/2020 a les 20:09

Un jove, detingut el passat 1 de febrer per la Policia Local de Torredembarra, va presentar recentment una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra per una agressió produïda durant la detenció. Un vídeo mostra com l’agent li propina diversos cops de puny al noi, que és veí de Roda de Berà. L’Ajuntament de la localitat es nega a fer valoracions sobre el cas, però sí que confirma ser conscient de la denúncia. Els fets es van iniciar quan un grup de nois, a prop del port esportiu, van dur a terme conductes «incíviques», segons va detallar posteriorment en un comunicat el mateix cos policial. A l’hora de les proves d’alcoholèmia, sempre segons la versió policial, un dels nois va fer un cop a l’agent que tenia entre mans l’aparell de medició. En les imatges aportades pel grup de joves es veu com en aquest moment els agents van colpejar amb força el noi fins a reduir-lo i emportar-se’l a comissaria per després derivar-lo als jutjats del Vendrell. Abans de tot això, però, un altre dels agents li treu el mòbil a la persona que estava gravant l’actuació policial, ara denunciada per «violenta».