Actualitzada 10/02/2020 a les 12:39

Obrir nous mercats

Un aeroport rendit al Regne Unit

La Costa Daurada manté el ritme de reserves malgrat el Brexit. La preocupació entre els hotelers tarragonins contrasta amb l'entrada de reserves als complexos hotelers. Ja es reben demandes de turisme britànic per a les vacances d'enguany -és un mercat que reserva amb molta antelació- a un ritme molt similar respecte principis de l'any passat. La Costa Daurada resisteix a la fallida de Thomas Cook i a la incertesa davant la marxa del Regne Unit de la Unió Europea. S'anticipa un any «normal». De moment els efectes que pugui tenir el Brexit no es fan notar en un territori molt visitat per britànics. A l'aeroport de Reus, del milió de passatgers que va rebre el 2019, un 65% eren anglesos. El mercat britànic segueix fidel a la Costa Daurada.El Brexit, de moment, no es fa notar. Els turistes britànics reserven les seves vacances a la Costa Daurada com una temporada més. És un mercat madur que compra amb temps, tradicionalment des del dia de Sant Esteve -el 'Boxing day' al Regne Unit. De desembre a març es concentra un 40% de la venda de paquets turístics. Enguany les compres també s'han avançat davant la por a un Brexit dur. Sigui com sigui, vist el volum de reserves, els hotelers perceben «una situació de normalitat».Des del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, organisme que promou les marques Costa Daurada i Terres de l'Ebre, es confirma aquest bona tendència. «Pel que fa a l'impacte del Brexit per a l'exercici turístic d'aquest any, segons previsions a mes de febrer, no hi ha afectació negativa», afirma la presidenta del Patronat, Marta Farrero. «El nivell de reserves a data d'avui van fins i tot una mica per sobre de l'any passat, però encara és aviat per saber com acabarà l'exercici», puntualitza.Un de cada deu turistes que visita el territori tarragoní prové del Regne Unit. El turista anglès representa el 10% del total de visitants en una destinació on predomina majoritàriament el mercat nacional -el 50% és turisme provinent de Catalunya o l'Estat. És el tercer client a la demarcació de Tarragona, amb un total de 2.219.000 pernoctacions l'any 2019, segons l'Observatori del Departament d'Innovació Turística d'Eureca -però a les platges de Costa Daurada se situa com a segon client.«Ara per ara no sembla que hagi de ser problemàtic el mercat britànic per a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre», apunta Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT). Amb tot, davant la incertesa, des de la FEHT s'impulsen estratègies i es treballen nous mercats, com l'asiàtic o el polonès, un mercat interessant amb el qual s'hi vol incidir, però encara no s'han obtingut grans èxits. Darrerament el mercat rus també ha tornat a repuntar a la Costa Daurada.«Com a destinació turística tenim un ventall ampli de mercats, aquesta és la nostra avantatge, hem d'anar jugant amb aquests mercats», afegeix Guardià. El bon comportament de la lliura esterlina és clau per assegurar la demanda i l'operativa britànica. Els hotelers de la Costa Daurada se'n surten, però no abaixen la guàrdia. Caldrà veure com acabarà afectant el Brexit a l'economia i a la fluctuació -amb una possible devaluació- de la lliura, que és el que realment preocupa a tots els sectors.El turisme no és l'únic sector afectat. El transport aeri també és un dels que poden patir un impacte més negatiu pel Brexit, tenint en compte que l'aeroport de Reus va moure 678.000 passatgers britànics l'any passat. Amb tot, igual que el sector hoteler, l'aeroport no percep afectació. «Fins el 31 de desembre de 2020 està en vigor un període transitori pactat entre la UE i el Regne Unit, durant el qual, i mentre es negocia la relació futura entre ambdós, en manté l'estat actual en el sector de l'aviació», diu Aena.És més, Ryanair, Easyjet, Jet2.com i TUI, que són les aerolínies que operen des del Regne Unit, han augmentat enguany la seva oferta respecte l'any passat, en gran part per absorbir les places deixades per la fallida de Thomas Cook, el quart touroperador a la zona -en cas d'haver estat el primer, l'afectació hauria estat molt major. En tot cas, el Regne Unit està fora de l'espai Schengen, és a dir, no necessita de control duaner de passaports. Per tant, en aquest aspecte, no es dona cap canvi respecte el 2019.Des de Reus ara mateix s'ofereixen un total de 26 destinacions -gairebé la meitat a Anglaterra. A part del mercat britànic, l'aeroport reusenc ha perdut enguany l'operativa de Transavia -que connectava Reus amb Amsterdam Schiphol- i de Brussels Airlines, molt lligada a Thomas Cook, que enllaçava amb l'aeroport de Zaventem. D'altra banda, al juny s'estrenarà una ruta regular amb la capital de Bielorússia, Minsk, destinació amb què l'aeroport no hi havia connectat mai fins ara.De cara al 2021, les companyies aèries s'han cobert molt les espatlles -amb la reestructuració de l'accionariat-, si bé algunes d'elles són grans empreses que tenen capacitat d'exercir pressió per mantenir els 'open-skies' o cels oberts -que és la llibertat de vol entre companyies- entre Europa i països tercers. «Nosaltres som un destí fort i potent, estem dins de les prioritats del mercat anglès quan pensa en vacances, teòricament no hauríem de patir malgrat factors externs», conclou Guardià.