JxCat reclama al govern espanyol que el nou AVE 'low cost' tingui parades a Lleida i Tarragona

JxCat ha interpel·lat el govern espanyol amb diferents preguntes presentades al Congrés i al Senat per tal que justifiqui perquè el nou AVE 'low cost' de Renfe no tindrà parades a les estacions de Lleida i Tarragona. En concret, la formació vol saber quin criteri s'ha seguit a l'hora de prendre aquesta decisió i perquè, en canvi, s'ha decidit que l'AVLO sí s'aturi a Saragossa. Des de JxCat també emplacen el govern de l'Estat a valorar els costos que suposaria que el nou servei ferroviari faci parades a Lleida i Tarragona.Durant un acte davant l'estació Lleida-Pirineus, representants de JxCat en diferents institucions han demanat aquest dilluns al govern espanyol que faci marxa enrere i repensi la decisió per tal que l'AVLO s'aturi a l'estació lleidatana. «Lleida no es pot permetre aquest greuge comparatiu que minva les oportunitats que té la gent del territori per poder fer amb alta velocitat i baix cost el trajecte Lleida-Barcelona «, ha assenyalat Cañadell. «Amb decisions així, el que estan fent és deixar les comarques de Lleida com a un territori de segona», ha sentenciatPer la diputada lleidatana al Congrés, el fet que l'AVLO s'aturés a Lleida suposaria una «oportunitat d'or per a la gent del territori de poder tenir les mateixes oportunitats de les quals gaudiran gent d'altres territoris». Així mateix, ha recordat les queixes dels usuaris de l'Avant per les vibracions que fan els trens i pel cost que els suposa utilitzar el servei, entre altres. Cañadell ha recordat que uns 200 lleidatans es desplacen diàriament amb tren a Barcelona per anar a treballar, les quals «es deixen de 3.000 a 5.000 euros anuals del seu sou» en desplaçaments.Per la seva banda, la senadora Mayte Rivero ha parlat de «despropòsit» i ha recordat que el govern de Pedro Sánchez «s'omple la boca de territori i de donar solucions al despoblament rural» quan «aquesta és una mesura per donar oportunitats als territoris i lluitar contra el despoblament rural». Rivero ha reclamat «un tracte just per a la demarcació de Lleida en infraestructures» ja que «cada pressupost del govern espanyol fa palès que Lleida és la gran abandonada i aquesta és una més».Des de JxCat no descarten emprendre més iniciatives per aconseguir que, finalment, el nou AVE 'low cost' tingui parades a Lleida i Tarragona i, en aquest sentit, des del partit no descarten sol·licitar una reunió amb el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luís Ábalos.