Veïns i ajuntaments del Camp de Tarragona s'uniran a la manifestació sindical per reclamar més seguretat a les químiques

La protesta començarà a les sis de la tarda davant la seu de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i acabarà a la seu de la delegació del Govern de la Generalitat. L'acord s'ha assolit aquest divendres a la tarda, en una reunió a Torreforta en la qual hi han participat les tres federacions de veïns de la ciutat, la Coordinadora d'Entitats de Tarragona, representants dels quatre consistoris i dirigents d'UGT i CCOO.«El dia 19 ha de quedar gravat per sempre, Tarragona ha dit prou», ha manifestat Alfonso López, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT). La principal reclamació és més seguretat a les empreses químiques, però també s'adrecen a les administracions, especialment la Generalitat, a la qual insten a facilitar més i millor informació a la ciutadania en cas d'emergència química i que dugui a terme més controls a les companyies. «Seguretat per sobre de tot, és el més important. No podem viure amb por. Se'ls hi ha d'exigir per activa i per passiva», ha remarcat López.Tot i les reivindicacions, cap dels actors presents en la reunió ha qüestionat el futur de la indústria química a Tarragona. «Hem de viure amb la química, però sense risc. Tarragona viu de la fàbrica però no podem estar sempre amb por. Volem una química segura», ha remarcat López.En la mateixa línia s'han expressat els sindicats. Des d'UGT, el secretari general de Tarragona, Joan Llort, ha indicat que cal «més seguretat, informació i transparència». «És un sector que ja és segur però pensem que hem de donar la confiança de seguretat i prevenció que mereix la ciutadania», ha remarcat. Tanmateix, ha recordat que en els darrers mesos s'han produït fins a quatre accidents greus a la química tarragonina.