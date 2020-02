El Vendrell inaugura el monument «Pax Arborum» a la Plaça Francesc Macià

El monument que ocupa el buit d'un eucaliptus retirat al 2016 per seguretat

Actualitzada 08/02/2020 a les 20:05

El monument consisteix en una escultura batejada amb el nom de «Pax Arborum», obra de l’artista Philippe Lavaill i dels seus alumnes de l’Aula Fenosiana d’Escultura i un diàleg expressiu que s’ha buscat amb el fons de l’obra, la façana posterior de l’Església del Vendrell, i que ha estat presentada aquest dissabte.

L’acte inaugural ha comptat amb una cercavila prèvia a les 18.30 h pels carrers centrals de la vila a càrrec de la Banda Forània, que servia per convidar a tothom a la inauguració del monument. Aquest acte, volia tenir un caràcter festiu i participatiu. Per això, a banda dels parlaments protocol·laris també hi ha hagut una actuació multidisciplinària d’uns 20 minuts amb música, dansa, titelles i altres sorpreses.

En una roda de premsa, l’escultor Phillipe Lavailla va explicar dimecres com ha estat, a grans trets, el procés creatiu del monument, fet amb ferro i d’uns sis metres d’alçada, i que representa una olivera, un arbre que uneix un tret de la identitat del Vendrell amb el simbolisme de la pau, valor universal que va promoure el mestre Pau Casals. Al seu peu, s’hi col•loca també un personatge de ferro, fent l’acció d’intentar agafar un d’aquests ocells per després deixar-lo anar.

Així mateix, l’arbre incorpora també a la seva copa les siluetes d’uns coloms de la pau, que beuen de la inspiració de la vaixella de porcellana que a finals de 1940 Fenosa va voler fer al seu amic Picasso. Alguns d’aquells plats incorporaven la iconografia del colom amb una branca d'olivera al bec. La inspiració en Fenosa també s’ha fonamentat, segons han explicat els autors, en la peça «L’Olivier» que l’any 1981 la UNESCO li va encarregar com a guardó del Premi de l'Educació per a la Pau que es lliura anualment.

La regidora de Cultura, Silvia Vaquero, s’ha felicitat per la incorporació al patrimoni cultural urbà d’una obra d’art feta pel mestre i alumnes de l’aula d’escultura de l’Escola municipal d’Art Apel·les Fenosa. «Una obra -ha dit- que quan l’expliquem, ens permetrà unir l’univers de tres personatges: Pau Casals, Apel·les Fenosa i Picasso i la relació dels processos creatius de diferents artistes».