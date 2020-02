Balfegó indemnitzará als pescadors per la pèrdua de tonyines per la borrasca Gloria

La Confraria de L'Ametlla de Mar: «S'ha perdut molt» i la pesca afectada no es pot vendre

Actualitzada 08/02/2020 a les 19:21

Balfegó indemnitzarà als pescadors afectats per la fugida de tonyines vermelles de la seva granja marina de L'Ametlla de Mar (Tarragona) a causa de l'onatge originat per la borrasca 'Gloria', a través d'una assegurança de responsabilitat civil i espera acollir-se a les ajudes que la Generalitat destinarà a reparar els danys del temporal. «Hem perdut la pesca», ha declarat a Europa Press el copresident i fundador de Balfegó, Manel Balfegó, que ha dit que tenien 11.000 tonyines en les seves 22 piscines marines --a 2,5 milles de la costa de L'Ametlla de Mar-- però després del temporal s'han quedat amb alguns centenars, molts d'ells malferits i que ara estan extraient per a avaluar el seu estat.«L'efecte de les ones va provocar la fugida massiva de tonyines per sobre dels arcs de flotació. La gran majoria van escapar vius. No havia passat mai», segons Balfegó, i ha sostingut que no va ser fins a la segona inspecció quan es van adonar de la fugida, després que apareguessin tonyines per tota la costa. La companyia, que factura més de 50 milions d'euros anuals i comercialitza tonyina vermella en 30 països, ha explicat que, a causa de l'ocorregut, només podran comercialitzar les tonyines que tenien congelats en 'estoc' fins a la pròxima pesca, prevista per a finals de maig.Els pescadors d'arrossegament porten diversos dies traient tonyines mortes de les seves xarxes quan salin a pescar, i l'estat de putrefacció d'aquests peixos contamina a les captures. Per això, Balfegó preveu compensar a aquells pesquers que hagin sofert pèrdues a conseqüència d'haver capturat exemplars de tonyina vermella en les seves xarxes de manera accidental. En declaracions a Europa Press, el patró major de la Confraria de Pescadors de L'Ametlla de Mar, Miquel Brull, ha explicat que estan en contacte amb Balfegó, però que encara no s'ha tancat cap indemnització.Properes reunions«S'ha perdut molts diners, però no tenim quantificats els danys perquè aquest tema s'allargarà durant molt de temps. Els peixos han mort o han quedat en condicions que no es poden comercialitzar», ha lamentat. Des de la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita, el seu secretari, Joan Balagué, també ha afirmat que està en contacte amb Balfegó «des del primer moment» i que, malgrat que tampoc té comptabilitzades les pèrdues, se celebraran noves reunions la propera setmana.