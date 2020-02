Unió de Pagesos inicia el Congrés Nacional amb un debat per fer front a un mercat que no tracta el sector «amb equitat»

Més de 130 delegats de tot Catalunya es reuneixen a Falset per definir les línies estratègiques per als pròxims anys

Actualitzada 07/02/2020 a les 13:55

Unió de Pagesos reuneix des d'aquest divendres i fins diumenge 9 de febrer a Falset, al Priorat, 132 delegats de tot Catalunya que participen en el XIII Congrés Nacional del sindicat i que definiran les línies estratègiques per als pròxims anys. El congrés també renovarà les responsabilitats de la Comissió Permanent Nacional. Amb el lema 'Fem pinya per una pagesia forta', els delegats debatran tres ponències sobre propostes agràries, organització i estatuts. L'acte inaugural té lloc a dos quarts de set de la tarda al Teatre L'Artesana, a càrrec del president del Parlament de Catalunya, entre altres autoritats.Un dels principals eixos de debat se centra en l'estratègia del sector per fer front a un mercat que, segons UP, «no el tracta amb equitat». El sindicat també proposa, entre altres mesures, posar de relleu la importància de la pagesia per al país, fomentar el relleu generacional, fer els costos de producció assumibles i una Política Agrària Comuna que sigui per a la pagesia.Aquest, després de la votació de l'informe sindical que ha exposat el coordinador nacional, Joan Caball, i que s'ha aprovat amb el 92% dels vots dels delegats, es constituiran les comissions que debatran les ponències.El congrés s'inaugura aquesta tarda a càrrec del president del Parlament, Roger Torrent; el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani; el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball; el president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia; l'alcalde de Falset, Carlos Brull, i el coordinador comarcal del Priorat d'UP, Josep Maria Montané. També intervindran els portaveus de la Comissió d'Agricultura al Parlament de Catalunya.Dissabte seguirà el debat de les ponències i cap a la una del migdia al Castell de Falset hi ha previstes les salutacions de convidats: la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, Taula d’Autònoms, sindicats de treballadors, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Òmnium Cultural i La Fede.