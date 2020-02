Gener ha estat un mes amb rècords de precipitacions

Les majors precipitacions es van registrar el dia 21 amb 137 litres per metre quadrat a Tortosa

Actualitzada 07/02/2020 a les 15:59

El passat mes de gener, que ha estat el novè més càlid a Espanya d'aquest segle, amb una temperatura mitjana 0,5 graus més alta que la mitjana, ha registrat a més nivells rècord de precipitacions i fins i tot calamarsa, principalment a Catalunya, segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica.Les majors precipitacions diàries de gener entre observatoris que han superat l'anterior valor més alt de la seva corresponent sèrie històrica es van registrar el dia 21 amb 137 litres per metre quadrat a Tortosa (Tarragona) i 88 a Barcelona / aeroport.També es van donar alts nivells de pluja el dia 19, amb 72 litres per metre quadrat a Menorca / aeroport i 71 a Palma / aeroport, i el dia 21, amb 41 a Saragossa / aeroport.Pel que fa a la precipitació total mensual van superar l'anterior valor més alt dels 242 litres per metre quadrat a Girona / aeroport, 241 a Tortosa i 174 a Barcelona / aeroport. També van batre rècords en calamarsa al gener a Girona / Costa Brava, Tortosa (Baix Ebre), i Terol.El mes de gener ha estat en conjunt càlid, amb una temperatura mitjana sobre Espanya de 7,7 graus, 0,5 graus per sobre de la mitjana del mes en el període de referència 1981-2010, que el converteix a més en el vint-i-unè gener més càlid des de 1965.Per zones, va ser càlid a àmplies àrees del terç nord i del centre de la península, molt càlid en algunes zones de muntanya i fins i tot extremadament càlid en punts de Pirineu.Per contra, va ser fred a l'interior de la vall de l'Ebre i en punts de l'oest de Castella i Lleó, on van ser freqüents les boires persistents, així com al sud-est peninsular ia la costa mediterrània andalusa.L'estació principal de Lugo va registrar una temperatura mínima rècord el dia 31, amb 12,6 graus, un valor que va superar l'anterior registre més alt de la sèrie de les mínimes diàries al gener, amb dades des de 1986.El gener ha estat en el seu conjunt humit, amb una precipitació mitjana de 71 litres per metre quadrat, valor que supera un 11% a l'habitual, que és de 64 litres per metre quadrat en el període de referència.Les precipitacions han estat molt desigualment repartides tant geogràfica com temporalment. Així, en la primera quinzena van ser molt escasses, no arribant ni el 10% de la precipitació total del mes.A l'interior de les dues Castelles, les precipitacions no van arribar als 30 litres per metre quadrat, mentre que en algunes zones de litoral mediterrani i a l'oest de Galícia es van superar els 200 litres per metre quadrat.El mes ha resultat molt humit en una àmplia extensió des de Catalunya fins a Múrcia incloent gran part d'Aragó, així com a Màlaga, Mallorca i Menorca, i fins i tot extremadament humit a Girona, zones pròximes a la desembocadura de l'Ebre i sud de València. Per contra ha resultat molt sec a Cantàbria, País Basc i algunes zones de Canàries.Les precipitacions acumulades han estat superiors als valors normals en el vessant mediterrani, Balears, oest de Galícia i algunes zones d'Andalusia; s'han duplicat en una àrea que abasta Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana, Múrcia i est de Castella-la Manxa, així com en zones de Màlaga, i illes de Mallorca i Menorca, i fins i tot s'han triplicat en zones de nord-est i sud de Catalunya, aquest d'Aragó, nord i sud de la comunitat valenciana, nord de les províncies d'Alacant i Múrcia, i algunes petites àrees a les Balears.Per contra, les precipitacions no han superat el 75% de la valor normal en una àmplia extensió de centre peninsular que abasta des de les regions cantàbriques fins a Extremadura i nord d'Andalusia, no s'arriba ni a la meitat de valor normal a Cantàbria, País Basc, nord-est i sud-est de Castella i Lleó, algunes zones de Castella-la Manxa, nord d'Andalusia ia les Canàries.