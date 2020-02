Una parella amb bon olfacte

L’alcoverenc Juan Magaña i el seu gos Ken van guanyar el Campionat de Catalunya de gossos tofonaires

Actualitzada 05/02/2020 a les 20:08

El passat 26 de gener la plaça Major de Vic va acollir el tradicional Concurs de gossos cercadors de tòfones, que es va celebrar en el marc de la fira Trufforum, una de les trobades sobre la tòfona negra més importants d’Europa. El concurs va aplegar un total de setze gossos, que tenien per missió trobar quatre tòfones enterrades a terra en el menor temps possible, amb un màxim de quatre minuts. El guanyador va resultar el gos Ken, propietat del veí d’Alcover Juan Magaña, que va trobar els quatre diamants negres en només 55 segons (el guanyador de l’any passat va trigar un minut i tres segons).

Aquesta no és la primera vegada que Magaña s’emporta el primer lloc en un certamen d’aquestes característiques, ja que amb el Ken havia guanyat el darrer concurs de Vilanova de Prades, i amb el seu altre gos Zac havia aconseguit també guanyar en dues ocasions més el certamen de la Conca de Barberà i havia quedat segon al Trufforum de l’any passat.

«Havia competit en concursos d’Agility, però un bon dia un amic em va dir que li agradaria tirar endavant un grup de trufa. Jo tenia gossos que podien ser bons, i vam decidir provar. Vaig començar amb el Zac, tombant per la muntanya molt de temps sense trobar res, fins que un bon dia vam anar a la plantació d’un amic. El Zac va marcar i trobar la seva primera trufa, i de l’emoció tan gran que vam tenir, des de llavors va començar a buscar com un boig», explica Magaña. La seva forma de treballar amb els gossos, detalla, és una mica diferent de l’habitual, perquè es basa en el joc. Quant a les característiques que ha de tenir el bon tofoner, l’alcoverenc remarca que «l’important és que el gos tingui motor, que sigui per exemple molt menjador, o molt juganer, que tingui algun instint molt bèstia, perquè per allà és per on tu pots estirar per entrenar». Pel que fa al seu campió Ken, Magaña el descriu com un gos «molt explosiu». Això, sumat al fet que ell mateix es reconeix com un «súper motivat», els porta a ser «una autèntica bomba».

Els gossos tofonaires, explica l’ensinistrador, tenen per missió assenyalar el lloc on la trufa està enterrada, i cada animal ho pot fer d’una manera singular: «quan els gossos arriben a lloc, ja saben el que han de fer. Busquen, i quan troben, m’ho marquen. El Zac rasca, i el Ken enfoca amb el nas, rasca una mica i torna a enfocar, indicant la direcció. Llavors jo, amb l’eina reglamentària, el punyal trufero, vaig traient la trufa, mentre el gos em va ajudant, rascant i enfocant amb el morro per indicar la direcció on està».

El Juan i els seus gossos no es dediquen estrictament a la competició, sinó que la seva activitat principal consisteix a fer servei de recol·lecció de trufes en plantacions privades. A mig termini, l’alcoverenc treballa en un projecte més ampli d’ensinistrament de gossos. Tota aquesta fina es pot contemplar als seus perfils de Facebook i Twitter, sota el nom de El trufer.