Una filtració d'aigua a la Biblioteca de Torreforta obliga a llançar 200 llibres

Veïns del barri convoquen una reunió ciutadana per a la pròxima setmana, per parlar del «mal estat» d’una instal·lació que enguany fa 30 anys

Actualitzada 05/02/2020 a les 20:37

La Biblioteca de Torreforta també va patir els efectes de la tempesta Gloria. A causa de la filtració d’aigua de pluja per una de les parets, s’han hagut de llançar a la brossa prop de dos-cents llibres que hi havia a l’àrea infantil. Des de fa temps, veïns del barri reclamen a l’Ajuntament que posi fi «al deteriorament» de la instal·lació. Per tal de pressionar al consistori tarragoní, han convocat per a la pròxima setmana una reunió ciutadana –encara s’ha de decidir la data i l’hora–, per evitar fets com els de fa dues setmanes, que van afectar greument els dos-cents llibres.

Modesto Pallejà, expresident de l’Associació de Veïns de la Plaça Primer de Maig i un dels impulsors de la trobada, va manifestar ahir a aquesta redacció que «no es pot permetre que els llibres acabin en un contenidor perquè l’aigua de pluja regalima per una paret a causa de filtracions».

El col·lectiu veïnal havia previst fer una trobada al Centre Cívic abans que arribés la tempesta Gloria, que va ser desconvocada «perquè l’alcalde Pau Ricomà ens va assegurar s’arreglarien les coses, fet que encara no ha passat». El darrer episodi de goteres ha determinat els veïns a tornar a convocar la reunió, «a la que estan convidats totes les persones, partits polítics i entitats que vulguin assistir-hi», va dir Pallejà, «perquè volem una biblioteca del segle XXI, on puguem seguir creixent culturalment».

En un comunicat que el col·lectiu va distribuir ahir per les xarxes socials, els convocants de la trobada recorden que la Biblioteca de Torreforta «es va inaugurar el juliol del 1990 i aquest 2020 compleix trenta anys, i va ser la primera de barri, seguida de la desapareguda sala de lectura de Bonavista».

El col·lectiu veïnal lamenta el fet que «l’Ajuntament de Tarragona, malgrat les promeses que es van succeint, no ha fet res per a mantenir la biblioteca, no per millorar-la i ampliar-la». A més, apunta que «hi ha vidres trencats a conseqüència del vandalisme, les goteres malmeten el més preuat tresor d’una biblioteca, els seus llibres, els ordinadors han quedat obsolets i l’espai es reduït per la demanda que existeix». Aquest és el resultat «del pas del temps i de la gran deixadesa administrativa dels anteriors equips de govern», s’indica en l’escrit de convocatòria.

Trasllat al mercat

Modesto Pallejà va recordar que, «de fa temps», es parla de fer «el nou equipament a l’edifici del mercat». Es tracta «d’una promesa feta pels polítics que no s’ha traduït en una realitat», tot i que «un regidor de l’anterior equip de govern ens va dir que estava prevista l’obertura de la nova biblioteca al mercat». El cert és que «seguim esperant», va apuntar Pallejà, qui va dir que «seria bonic poder inaugurar la nova instal·lació coincidint amb el trentè aniversari de la biblioteca del nostre barri». Per altra banda, aquest col·lectiu reclama, també de fa temps, «tossudament», que la biblioteca porti el nom de Pepita Ferrer, una veïna del barri que va ser campiona d’Espanya d’escacs i va participar en olimpíades d’aquesta especialitat esportiva. «Seria un homenatge a una dona que va viure a Torreforta i que va promocionar el nostre barri allà on anava», va remarcar.