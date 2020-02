Mont-roig i Vandellòs s'alien per optimitzar i millorar els serveis públics d'ambdós municipis

Actualitzada 06/02/2020 a les 12:15

Els ajuntaments de Mont-roig del Camp i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) sumen esforços per optimitzar i millorar els serveis públics, i sol·licitar de forma conjunta a organismes autonòmics i estatals actuacions que són d'interès comú per a ambdós municipis en matèria d'infraestructures i salut, entre d'altres. Aquesta setmana els dos equips de govern han fet una primera reunió de treball per establir les bases de l'aliança. Fruit d'aquest primer contacte, s'estudia la creació d'una marca que identifiqui els dos municipis veïns i la forma jurídica que caldria implantar per gestionar de forma conjunta les accions que es vulguin desenvolupar. Els dos consistoris es tornaran a reunir d'aquí a un mes i mig.L'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta primera trobada de treball i ha destacat la importància de sumar esforços per aconseguir millorar la prestació dels serveis que s'ofereixen a la ciutadania. Per la seva banda, Alfons Garcia, alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha assenyalat que els dos municipis tenen característiques similars i només estan separats pel riu Llastres. Garcia també a recordat que ja col·laboren des de fa anys, per exemple, compartint el trenet turístic a l'estiu i el programa d'activitats juvenils Tok'l 2.Un dels primers acords que s'han pres en aquesta trobada ha estat el de sol·licitar de manera conjunta visites i reunions amb altres organismes autonòmics i estatals en temes que són d'interès comú per als dos municipis. En aquest sentit, els dos alcaldes ja s'han reunit amb Territori i Sostenibilitat per tractar de millorar el transport urbà i interurbà. En aquesta trobada, es va demanar que es pugui comunicar la nova estació de tren amb els dos nuclis, establir un autobús llançadora amb l'hospital Sant Joan de Reus i el Complex Educatiu de Tarragona, així com optimitzar les freqüències amb les dues principals ciutats del Camp.Altres organismes amb qui es vol contactar de forma conjunta és amb el departament de Salut de la Generalitat en relació amb els serveis que s'ofereixen als CAP per poder coordinar-se entre municipis i reclamar més atenció. També amb l'ACA, per a l'arranjament i neteja de la riera del Llastres; amb Costes de l'Estat, per totes les afectacions que ha tingut el temporal Glòria; amb ADIF, pel projecte de via verda; i amb Serveis Socials de la Generalitat per introduir també millores en aquest àmbit.