Més de 570 nenes a Tarragona estan en risc de patir mutilació genital

La Generalitat ha presentat un pla per erradicar aquesta pràctica, que pot afectar a més de 6.000 nenes al conjunt de Catalunya

Actualitzada 06/02/2020 a les 14:50

La Generalitat pretén arribar en tres anys a aplicar les polítiques per a la prevenció de la mutilació genital femenina (MGF) al 100% de la població de risc estimada a Catalunya, on viuen 6.016 nenes menors de 15 anys procedents de països on es duu a terme aquesta pràctica. Hi ha 1.571 nenes menors de 15 anys procedents de països on es practica la mutilació genital a Girona, 3.038 a la Catalunya Central, 832 a Lleida i 575 a Tarragona.Amb motiu del Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha participat aquest dijous en la presentació del Pla de Treball per a la Prevenció de l'MGF.Aquest pla té com a objectiu «eradicar les violències masclistes que poden patir les dones immigrants, però sobretot les que tenen arrel en pràctiques tradicionals, com l'MGF i els matrimonis forçosos», ha remarcat el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós.El conseller ha dit que «encara som a temps de fer front a aquesta xacra» i ha insistit que la clau està a «no culpabilitzar les víctimes perquè, com a societat, reparem les dones que han patit ablació».El pla de treball incorpora accions de prevenció, atenció i seguiment i recuperació a les víctimes que han patit MGF, com ha recalcat el Homrani: «La millor manera de prevenir-ho és apoderant les nenes i l'entorn familiar i comunitari».Entre els principals objectius del pla es troba la creació de taules de prevenció en totes les poblacions on hi ha riscos i la voluntat d'arribar a totes les nenes susceptibles de patir una ablació el 2022.Un altre dels objectius, ha dit Amorós durant l'acte, és «implicar i sensibilitzar els homes i els joves com a actors de l'eradicació de l'MGF», de manera que la Secretaria ha impulsat 16 tallers de noves masculinitats i 2 cursos de formació a homes procedents de l'Àfrica Occidental durant el 2019.Des de l'any 2015, a més, es treballa en la recuperació i cirurgia reconstructiva de les dones residents al país que han patit mutilació genital i que desitgen sotmetre's a una reconstrucció de clítoris, perquè l'Hospital Clínic de Barcelona practica aquest tipus d'intervencions.