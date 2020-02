L'Espluga de Francolí pateix tres robatoris més en el que va d'any

Els fets delictius no s’aturen des de la primera onada dels mesos d’octubre i novembre de 2019

Actualitzada 05/02/2020 a les 19:41

L’onada de robatoris a la Conca de Barberà no s’atura. Segons ha pogut saber Diari Més, aquest passat cap de setmana, el diumenge a la tarda, un altre domicili de l’Espluga de Francolí va ser objecte d’un furt i dos més van succeir al mes de gener. Els Mossos d’Esquadra mantenen diverses investigacions obertes ja que, de moment, no han pogut determinar l’autoria dels nombrosos delictes produïts des del passat mes d’octubre. En aquest sentit, continuen en marxa, segons fonts del cos policial autonòmic, els dispositius i controls a la zona per part de diverses unitats com les de Seguretat Ciutadana, Trànsit, etc. A la Conca durant el mes de desembre de 2019 va haver-hi dos robatoris amb força i, durant el mes de gener, tres. Aquestes dades, segons les mateixes fonts, representen «un descens significatiu respecte l’octubre i novembre de l’any passat». I és que com a exemple, en un sol dia, el 16 de novembre es van registrar vuit robatoris en una tarda.

La majoria de robatoris es van produir tant a la carretera de Poblet com a la urbanització Espluga Park, entre d’altres. Els presumptes lladres s’haurien endut objectes de valor com diners en efectiu, electrodomèstics i altres aparells electrònics o joies en cases que en aquell moment estaven buides, però que són residències habituals.

Els fets es van intensificar poc després de la riuada del 22 d’octubre. La setmana següent, fins a set domicilis van patir fets semblants. També al novembre n’hi ha haver una desena més. Tot i això, cap d’ells es va produir amb violència cap als residents, sinó simplement forçant les portes i les finestres en moments d’absència dels residents. La regidora de Ciutadania, Aida Morgades, apunta que s’han anat reunint amb els veïns i recorda que això és competència dels Mossos d’Esquadra.

Lectors de matrícules

Tot i no tractar-se de dades similars a les dels mesos anteriors, el fet que hi continuï havent robatoris al municipi preocupa a l’Ajuntament. Per això mantenen les mesures imposades abans que s’acabés l’any 2019 amb el reforç horari de la vigilància municipal. Els fets delictius es produeixen especialment entre la tarda i el vespre i és per això que el vigilant per torn que tenen al municipi concentra la seva tasca en aquestes hores del dia, així com en zones on no hi ha «tant de moviment». Alhora, ja està en marxa la il·luminació dels carrers més apartats i, amb els nous pressupostos municipals contemplen la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules en un pla pilot conjunt amb la Riba. Les imatges aniran directament a la comissaria central de Sabadell. Alhora, el Consell Comarcal reclama que s’alliberin els efectius policials destinats a vigilar els jutjats arran de les protestes independentistes.