L'entrada d'aire fred normalitza temperatures després dies de rècord de calor

L'Observatori de l'Ebre a Roquetes, Baix Ebre, dilluns va registrar una màxima de 25,4 ºC

Actualitzada 06/02/2020 a les 14:34

Una massa d'aire més fred ha normalitzat avui les temperatures a Catalunya després de dies d'ambient primaveral en què s'han batut alguns rècords de calor en un mes de febrer, com a Barcelona, on des que hi ha registres fa 107 anys mai s'havien registrat els 22,4ºC de dilluns passat a l'Observatori Fabra.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), dilluns la temperatura màxima va superar els 25 ºC a tot el nord-est de la comunitat, cosa inusual en un mes de febrer, a més de registrar-se també mínimes històriques, per elevades, en aquest mes.Les dades de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) mostra que 8 de les 146 estacions amb més de 10 anys de dades van mesurar dilluns un nou rècord de temperatura màxima de febrer.El valor més elevat de la jornada van ser els 26,4 ºC a Anglès (Selva), seguits pels 25,8 ºC de Cabanes (Alt Empordà) i els 25,4 ºC de la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà), tots ells rècord en un mes de febrer.El dia abans, diumenge, l'estació de Portbou ja havia superat el seu rècord de temperatura màxima de febrer, amb 25,8ºC.L'Observatori Fabra de Barcelona, situat a la serra de Collserola a 411 metres d'altitud i amb una sèrie de 107 anys, va registrar dilluns 22,4 ºC superant els 22,2 ºC assolits l'any passat, el dia 22 de febrer de 2019.No és el cas de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes (Baix Ebre), que també mesura la temperatura des de fa més de cent anys, ja que dilluns va registrar una màxima de 25,4 ºC, lluny del rècord de febrer, els 27,1ºC assolits també l'any passat, el 27 de febrer del 2019.Segons l'SMC, aquesta setmana la temperatura nocturna ha estat especialment alta en els sectors elevats i prop de la costa, però també a les fondalades, ja que tot i la inversió tèrmica pràcticament no ha gelat, ni tan sols a les valls del Pirineu.Destaca la temperatura mínima mesurada a Portbou (Girona) el dilluns dia 3, ja que no va baixar dels 18 ºC, el mateix dia en què 18 de les 146 estacions de la XEMA amb més de 10 anys de dades van registrar la seva temperatura mínima més alta en un mes de febrer.Segons dades de l'estació de radiosondatge de Barcelona, amb prop de 22 anys de dades, dilluns al migdia es va mesurar la isoterma dels 0 º C a una altitud de 4.139 metres, nou rècord de la sèrie de febrer, superant els 4.093 metres mesurats el 2 febrer 2016.A 850 hPa (uns 1.600 metres d'altitud), un dels nivells de referència en la baixa troposfera, la matinada del dia 3 es van mesurar 13,6 ºC, més de 10 ºC per sobre de la mitjana de febrer en aquell nivell, que és de 2,8 ºC.Avui la temperatura màxima s'ha registrat a Catalunya a Caldes de Montbui (Vallès Oriental) i Parets de Vallès (Vallès Occidental), amb 18ºC, entre 6 i 7 graus menys que ahir, mentre que les mínimes han caigut a -5,5ºC a Das (Alt Empordà) o -4, 4ºC a Pont de Suert (Alta Ribagorça) i a Prades (Baix Camp).