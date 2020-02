Demanen 10 anys de presó per l'acusat d'abusar sexualment d'una menor a Vila-seca

L'Audiència de Tarragona ha jutjat a porta tancada un noi acusat d'abusar sexualment d'una menor a Vila-seca. La vista es va fer dimecres i el cas ha quedat vist per a sentència. La fiscalia ha mantingut la petició de 10 anys de presó per un suposat delicte d'abús sexual a menor de setze anys. Segons el ministeri fiscal, el noi va conèixer la noia quan en tenia tretze a través d'Instagram i va quedar amb ella en dues ocasions juntament amb altres persones. El febrer del 2018, el noi es va trobar amb la víctima a soles i va proposar-li que l'acompanyés a casa. Allà va començar a fer-li petons i tocaments, i malgrat que ella li va demanar que parés, segons la fiscalia, ell la va acabar violant.



La petició de la fiscalia també inclou que el noi no es pugui comunicar ni apropar a la víctima durant 15 anys i que no pugui treballar en feines que comportin contacte regular i directe amb menors d'edat durant el mateix període. També, 10 anys de llibertat vigilada i l'obligació de participar en programes d'educació sexual. A més, la fiscalia vol que quan el noi -d'origen veneçolà- hagi complert els dos terços de la pena o accedeixi al tercer grau o a la condicional, se l'expulsi del país i no pugui tornar-hi durant 10 anys.