Constantí redueix en tres anys dos terços de la població de coloms

Ho ha fet utilitzant un anticonceptiu amb el menjar

Actualitzada 06/02/2020 a les 13:05

La població de coloms a la localitat de Constantí és actualment d'un centenar d'exemplars, quan el setembre de 2017 es calcula que era d'uns 300. La causa de la reducció és l'aplicació d'un mètode de reducció de la població basa en el subministrament d'un anticonceptiu als animals.L'anticonceptiu per a coloms (Ovistop), s'ha subministrat a diversos punts del municipi, amb uns subministradors que estaven controlats amb càmeres que permetien comprovar si els coloms consumien el menjar que se'ls subministrava.El tractament ha tingut el seguiment per part de biòlegs, que han anat ajustant el sistema per aconseguir major eficiència.L'anticonceptiu redueix els naixements de coloms, de forma que no es reposen aquells que van morint a causa de la mortalitat natural de l'espècie, la qual és molt elevada. D'aquesta manera s'aconsegueix tenir una població reduïda de forma respectuosa amb els coloms, és a dir sense necessitat de fer captures i sacrificar-los.