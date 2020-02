Govern i alcaldes exigiran a Renfe la millora del servei ferroviari al Camp de Tarragona

Proposen un equip tècnic conjunt amb Adif per coordinar els treballs d'implantació del tren-tram

Actualitzada 05/02/2020 a les 17:44

Els alcaldes tornen a carregar pels incompliments

Equip tècnic conjunt amb Adif per accelerar el tren-tramvia

El Govern i els alcaldes que formen part del Pacte per a les infraestructures del Camp de Tarragona exigiran a Renfe les millores en el servei ferroviari que s'havien acordat per la posada en servei de la variant del corredor mediterrani i que, segons denuncien, no s'han implementat. Segons el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, s'han creat grups de treball amb l'operadora i els ajuntaments per tractar «cas a cas» les necessitats de cada municipi. Dilluns vinent hi haurà una primera reunió amb Renfe per abordar la millora del servei. A més, el Govern proposarà a Adif la creació d'un grup tècnic conjunt per coordinar el desmantellament de la via de la costa a Salou i Cambrils, i la posterior implantació del tren-tram.Nova reunió de seguiment de la taula que integren el Govern i els alcaldes de Tarragona, Reus, Salou, Cambrils i Vila-seca. Des d'aquest dilluns el grup també inclou l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, que havia sol·licitat formar-ne part perquè el Tramcamp passarà pel seu municipi. La trobada ha estat la primera després de la posada en servei de la nova variant de Vandellòs el 13 de gener i de la reorganització ferroviària que ha comportat.Segons ha indicat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, la taula ha constatat que el servei que s'ha implementat no ha millorat sinó que és «el mateix que hi havia abans» i que no té «uns horaris de qualitat ni una cadència apropiada». Gavín ha avançat la creació d'un grup de treball amb Renfe, en coordinació amb cada ajuntament, «per tractar cas a cas la necessitat de millora de transport públic».El representant de Territori i Sostenibilitat ha detallat que Renfe va justificar que no podia implementar les millores acordades «perquè Adif li havia dit que només podia traspassar el servei existent a la nova infraestructura». Com que la situació no es va poder resoldre al desembre, dilluns vinent hi ha prevista una primera reunió a Barcelona amb Renfe per abordar les millores del servei, que són la qüestió prioritària -sobretot de cara a l'estiu-.En aquest sentit, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha denunciat que la situació en què ha quedat el servei de trens regionals és «inacceptable» i que cal un tren cada mitja hora amb Barcelona. L'alcalde també ha traslladat la posició unitària al consistori per exigir el desviament de les mercaderies per l'interior. «Sense això no es podrà fer una bona reordenació del servei», ha advertit.L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, s'ha mostrat preocupat pels incompliments i per la «deixadesa» d'Adif i Renfe, els quals van, ha dit, en detriment del servei que es presta a mig milió de persones. Pellicer ha insistit en la construcció de l'estació intermodal al sud de l'aeroport i, en clau municipal, en la futura estació de Bellissens i en la implantació del tercer fil per poder connectar la ciutat a l'Alta Velocitat.Per la seva banda, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha criticat que no s'hagin complert els compromisos i que, per exemple, no s'hagin implantat els trens directes entre Salou-PortAventura i Barcelona -sense haver de fer transbord a Tarragona-, i la construcció d'una nova estació definitiva a l'actual baixador del parc temàtic. Granados ha assegurat que estan en permanent contacte amb Adif i Renfe. «No parem de treballar i ens reunirem properament amb ells. Volem que el ferrocarril doni un bon servei als residents i als turistes», ha afegit.A Cambrils i a Vila-seca la posada en servei de la nova variant no ha restat freqüències de tren. En el cas de Vila-seca, n'han guanyat, però l'alcalde, Pere Segura, ha advertit que són menys de les compromeses. L'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha subratllat la importància que hi hagi consens al territori i una col·laboració estreta per al tren-tram entre els tres nivells de l'administració.En aquest sentit, la taula el Govern demanarà a Adif la creació d'un equip tècnic conjunt per tal de coordinar el desmantellament de la via a Salou i Cambrils -que anirà a càrrec del gestor d'infraestructures- i la implantació del tren-tram -que assumirà el Govern-. Segons Gavín, Adif adjudicarà molt aviat el projecte de desmantellament i el tindrà redactat abans de final d'any. L'objectiu, segons ha afegit, és «guanyar temps i coordinar esforços».El secretari ha garantit que l'estudi informatiu es farà «d'acord i conjuntament amb els alcaldes», i que així ho traslladaran en una reunió que mantindran els propers dies amb la consultora que s'ha adjudicat els treballs. La previsió del Govern és que FGC pugui començar a operar el tren-tramvia, l'anomenat Tramcamp, entre 2024 i 2025.La reunió del Pacte per a les infraestructures ha tornat a posar damunt la taula la necessitat de seguir reclamant alguns projectes clau per al territori, com són el projecte d'un nou corredor ferroviari per a les mercaderies; la construcció de l'estació intermodal al sud de l'aeroport de Reus; i projectes com la nova estació de Salou-Portaventura i la de Reus-Bellissens. El grup també demanarà a Renfe que els trens d'Alta Velocitat de baix cost -els AVLO- s'aturin a l'estació del Camp de Tarragona.