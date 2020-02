Desmantellada una plantació de marihuana a un habitatge de Roda de Berà

Van ser detingudes les dues persones que hi residien

Actualitzada 05/02/2020 a les 11:18

Dos detinguts més per furt

En una actuació conjunta de la Policia Local, la Guàrdia Civil i els jutjats del Vendrell el passat 31 de gener es va desmantellar una plantació de marihuana que es trobava a l'interior d'un habitatge del carrer Elisenda de Montcada.Van ser detingudes dues persones, ambdues de nacionalitat espanyola, les quals residien a l’habitatge, i a les qui se’ls imputa un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctricEls agents van poder confiscar 160 plantes, cultivades en la modalitat 'indoor', a punt de recollir els cabdells, així com tot el material elèctric utilitzat per al seu cultiu.El passat 3 de febrer a la tarda agents de la Policia Local van detenir a dues persones de nacionalitat marroquina, de 45 i 28 anys, com a autors d'un delicte de furt. L'actuació es duu a terme arran de la denúncia d'un ciutadà al qual li van sostreure una bossa de mà amb documentació personal, un telèfon mòbil i 2.000 euros en efectiu, mentre es trobava a la plaça Sant Jaume del municipi. En el moment de la detenció, els autors dels fets portaven els efectes personals del detingut i 400 euros en efectiu.