Constantí renova la façana de l'edifici de les Escoles Velles amb motiu del seu centenari

Actualitzada 05/02/2020 a les 16:22

Aprofitant la celebració del centenari de la inauguració de les escoles publiques al municipi, l’Ajuntament de Constantí ha enllestit les obres de renovació i millora de l’edifici de les Escoles Velles, on ara fa cent anys (any 1920) s’hi ubicaven les aleshores anomenades 'Escoles Noves'. L’edifici, que va ser dissenyat per l’arquitecte Pere Caselles, conserva encara la seva estructura original i, actualment, acull la Llar d’Infants Municipal i també el Centre de Dia per a persones grans, adscrit a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.Les obres s’han executat durant un període aproximat d’uns tres mesos amb un cost aproximat de 45.000 euros amb IVA, i han consistit bàsicament en un repicat integral de la façana, amb arrebossat de morter del tipus monocapa. Durant l’actuació s’han hagut de refer també les motllures decoratives de la façana. D’altra banda, s’han desenvolupat tasques de pintura a cornises i motllures dels finestrals, canals i baixants, i també a les passarel·les i baranes laterals, a més de la resta d’elements metàl·lics de la façana de l’edifici. També s’ha fet un treball de neteja de les portes d’accés a l’edifici.Finalment, l’actuació s’ha completat amb la instal·lació d’una placa commemorativa d’aquest centenari de les Escoles Públiques (1920-2020). La placa s’inaugurava oficialment el passat 20 de gener, dia de Sant Sebastià, durant la celebració de la Festa major d’Hivern.