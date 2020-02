Presentada a Valls una nova patronal independentista

L’ANC Valls fa una crida als autònoms i empresaris a assistir-hi per conèixer Anem x Feina

Actualitzada 01/02/2020 a les 17:09

La patronal independentista Anem x Feina s'ha presentat aquest dissabte, 1 de febrer, a les 12 del migdia a la plaça U d’Octubre, en el marc del cicle Valls per la Llibertat, que organitza cada primer dissabte de mes l’ANC Valls. La presentació anirà a càrrec de l’impulsor de la patronal, David Fernàndez (també membre del Comitè Permanent de l’ANC), que participarà en l’acte acompanyat de Carles X. Gómez, secretari nacional de l’Assemblea.L’Assemblea de Valls fa una crida especial als autònoms i empresaris de Valls i de l’Alt Camp perquè assisteixin a aquesta presentació i s’apuntin a Anem x Feina. La nova patronal aspira a cobrir un buit, perquè «hi ha una part important de l’empresariat i els autònoms catalans que és independentista i no se sent representat per les patronals majoritàries actuals».El Valls per la Llibertat presenta cada mes una iniciativa que ajuda a «avançar cap a la República Catalana». En aquest sentit, la patronal independentista neix arran de la campanya Eines de País, de l’ANC, que pretén enfortir la societat catalana i preparar-la per aprofitar la propera finestra d’oportunitat per «aconseguir la independència». La potenciació dels sindicats nacionals com la Intersindical, la presència independentista a les cambres de comerç van, precisament, en aquesta mateixa direcció.