La cercavila de lluïment dóna el tret de sortida al dia gran de la Festa Major de Salou

Ha estat l'escalfament per la gran desfilada de la tarda

Actualitzada 01/02/2020 a les 20:04

El dia gran de la Festa Major d’hivern de Salou és aquest dissabte, 1 de febrer, amb la celebració del Cós Blanc que, enguany, compleix 40 anys. La cercavila de lluïment ha tingut lloc a partir de les 11 h d'aquest matí mentre que la desfilada i festa seran a la tarda a partir de les 19h. La present edició del Cós Blanc compta amb una trentena de carretel·les. A la rua del matí, es desenvolupa el concurs a la millor disfressa, la millor carretel·la i la millor comparsa de les que surten al vespre. Per finalitzar el dia, es podrà gaudir d’un gran ball amb l’Orquestra Maravella i el Cós Blanc Night, a l’Envelat.

Amb motiu de la celebració del 40 aniversari de la festa del Cós Blanc, s’ha dut a terme el redisseny de les confeticones amb un nou estil, d’acord amb el programa que es prolonga fins el 15 de febrer.



Matinades de grallers. 9h - Diferents carrers de SalouXII Trobada scooterista Festa Major d'Hivern . 11h-13h Passeig Jaume IZona Diver-Xic's. 11.30h Espigó del MollJornades de portes obertes al Club Nàutic. 12h Club Nàutic SalouMissa de festa Major. 12h Església de Santa Maria del Mar de Salou.Fideuada popular. Venda de tiquets a partir de les 12h. Preu 1€. 111.30h Club Nàutic Salou.Tarda divertida a la fira amb cotó de sucre per a la canalla que s'acosti a la fira. 17h Passeig 30 d'octubre, cantonada amb c.TarragonaConcert amb l'orquestra Nova Blanes. 17h Envelat.Correfoc. 18.30hCastell de focs fi de festa. 20h c. advocat GallegoBall de fi de festa amb l'orquestra Nova Blanes. 20.30h Envelat.Dilluns, 3 de febrer.Rebaixes Xiv'S a la fira! Atraccions a 1.5€. Tot el dia al Passeig 30 d'octubre.Zona Brico Xic's. 10.30h - 14h Envelat.Cinema Xic's amb la pel·lícula Mascotas 2 amb 3D. 17.30h - Teatre Auditori de Salou.Dimarts, 3 de febrer.Cant de coral a peu de carrer. 19h - 20h Carrer de València, Mercat Municipal, Cruilla via Augusta i C/ Berenguer de Palou.Dissabte, 15 de febrerVII Torneig de Natació ''Llança't a nedar amb el Club Natació Salou''