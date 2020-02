Irene Aragonès i Jordi Salvador al capdavant de l'equip que dirigirà ERC al Camp de Tarragona

La militància del partit va acordar que Irene Aragonès i Jordi Salvador encapçalin l'Executiva Regional d'ERC al Camp de Tarragona

Actualitzada 01/02/2020 a les 12:52

En el congrés regional d’ERC del Camp de Tarragona celebrat aquest divendres 31 de gener, a L’Espluga de Francolí, la militància del partit ha acordat que Irene Aragonès i Jordi Salvador encapçalin l’Executiva Regional d’ERC al Camp de Tarragona.

En aquest congrés es va presentar una única candidatura, un equip que encapçalada Irene Aragonès, com a presidenta i Jordi Salvador com a secretari general, conformada per un total de 15 persones compromeses; representants del conjunt d’un territori, el qual és ric en experiències i ple de matisos.

La candidatura presentada ha rebut un amplíssim suport de la militància, amb el 88% de vots a favor.

Un cop va ser escollida la nova executiva, la presidenta Irene Aragonès va manifestar que som representants d’uns valors republicans i socials. Uns valors que mouen la nostra actitud i el nostre treball, que el farem amb honestedat, ètica, transparència i amb voluntat de ser una eina útil per al Camp de Tarragona i la seva ciutadania.

Per la seva banda, Jordi Salvador, secretari general, va posar de relleu que ERC, al Camp de Tarragona, és ja referent de l’esquerra nacional. Som garants de la defensa dels drets i llibertats, de la igualtat i de la justícia social.



En un comunicat, el partit diu: «Som i serem garants dels drets socials de les classes treballadores i dels drets nacionals d’aquest país que ha de ser roig, groc, verd i lila.»

L’executiva regional està formada per:

Presidència - Irene Aragonès i Gràcia (Mont-roig del Camp)

Secretaria General - Jordi Salvador i Duch (Tarragona)

Secretaria d’Organització - Jordi Gené i Mariné (la Canonja)

Secretaria de Finances - Rosa Ma Abelló i Borràs (Les Borges del Camp)

Secretaria d’Imatge i Comunicació - Helle Kettner i Hoeberg (Tarragona)

Secretaria de les Dones - Montserrat Flores i Juanpere (Reus)

Secretaria de Política Municipal - Àngel Xifré i Arroyo (Almoster)

Secretaria de Ciutadania - Helene Arcelín i Zabal (Cambrils)

Secretaria de Transició Ecològica - Josep Forasté i Casas (Vila-Seca)

Secretaria d’Acció Política i Sectorial - Jordi Invernón i Bengoechea (Alcover)

Secretaria Drets i llibertats i lluita antirepressiva - José Antonio del Castillo i López (Tarragona)

Secretaria de Coordinació interregionals - Eduard Rovira i Gual (Torredembarra)

Secretaria de Formació - Teresa Rull i Ferré (Valls)

Secretaria Adjunta a Finances - Helena Querol i Cortés (Solivella)

Vocalia transversal - Maria Gomis i Marsal (Cornudella de Montsant)