Un operatiu al prostíbul de la Canonja acaba amb quatre denunciats i diverses sancions

Hi van participar les unitats USC i ARRO de Mossos, Policia Nacional i Inspecció de Treball

Actualitzada 31/01/2020 a les 15:35

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha realitzat un dispositiu en base a la Llei de Seguretat Ciutadana al prostíbul situat a l'N-340 a la Canonja. En aquesta han participat la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), ARRO i Inspecció de Treball.Els agents van aixecar actes administratives per falta d'assegurança, de responsabilitat civil, per manca de vigilant i per falta de llicència, entre d'altres.A més a més, van sancionar a quatre persones que hi havia a l'interior del club Vicente Ferrer per tinença d'estris perillosos i drogues, concretament, marihuana.Finalment, la Policia Nacional va endur-se a dues persones a la comissaria per procedir a la seva identificació en matèria d'estrangeria.