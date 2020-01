Treball es persona com a acusació popular en la causa judicial oberta per l'accident d'IQOXE

Inspecció de Treball segueix amb la tramitació dels expedients oberts a l’empresa i amb la investigació de les causes de l’accident

Actualitzada 31/01/2020 a les 16:18

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha instat aquest matí als seus serveis jurídics per tal de personar-se com a acusació popular en la causa judicial oberta als jutjats de Tarragona per l’accident a l’empresa IQOXE del complex petroquímic del passat 14 de gener de 2020.El Departament, que encapçala el conseller Chakir el Homrani, considera necessària aquesta personació judicial «per si en les circumstàncies que envolten l’accident s’han vulnerat els drets dels treballadors afectats, drets essencials com el de la seguretat i la salut laboral».En paral·lel, se segueix avançant per a la constitució de la comissió de seguretat i salut laboral del complex petroquímic de Tarragona impulsada pel Departament que lidera El Homrani.Per la seva banda, la Inspecció de Treball segueix amb la tramitació dels expedients oberts a l’empresa i amb la investigació de les causes de l’accident.